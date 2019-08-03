Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı yerde duygusal anlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 3 sene önce PKK tarafından saldırıya uğradığı Artvin'in Yanıklı Köyü bölgesine gitti.25 Ağustos 2016'da gerçekleştirilen suikast girişiminde çıkan çatışmada şehit olan jandarma Er Fatih Çaybaşı için yapılan hatıra çeşmesinde de su içen Kılıçdaroğlu'nun duygusal anlar yaşadığı görüntülendi.

'VATANI PARSEL PARSEL SATANLARDAN MİLLİYETÇİ OLMAZ'

Kılıçdaroğlu daha sonra Şavşat'ta halka hitap etti. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: "Biz ne dedik şeffaf belediyecilik dedik. Halka hizmetten bahsettik. Bunların takipçisi olacağız. Başkanımız dediki Küçükçekmece Şavşatlıların yoğun yaşadığı bir yer kardeş kent olalım. Bunun notunu aldım. Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Devletin silah fabrikasını satanlara ses çıkarmayıp, vatanı parsel parsel satanlar milliyetçi olamaz. Herkesin kimliği, inancı başımızın üstünde. Siyasetin görevi barışı sağlamaktır. Bizi hiç kimse yıldırımaz, biz Türkiye'nin huzuru için yola çıktık. Önümüzde hangi engeller olursa olsun birlikte aşacağız."



