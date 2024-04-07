Kütahya'da CHP'li Eyüp Kahveci mazbatasını aldı

MHP'nin itirazının ardından geçersiz oyların dün yeniden sayılmasıyla seçim yarışından bir kez daha birinci çıkan ve Kütahya Belediye Başkanı seçilen CHP’li Eyüp Kahveci mazbatasını bugün aldı.

Kütahya’da, CHP’nin adayı Eyüp Kahveci seçimlerden birinci sırada çıkmasına rağmen, MHP sonuçlara itiraz etti. İtirazın kabul edilmesiyle dün Kütahya’da 549 sandıktaki geçersiz oylar yeniden sayıldı. Sayım sonucunda CHP’nin adayı Eyüp Kahveci bir kez daha seçimden birinci çıktı ve sonuç değişmedi. Kütahya Belediye Başkanlığına seçilen Eyüp Kahveci, bugün Kütahya İl Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını aldı. Kahveci’ye CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve partililer eşlik etti.

ESKİ BAŞKANI ARAYIP DAVET ETTİ

Mazbatasını alan Kahveci devir teslim için belediye gitti. Ancak eski Belediye Başkanı Alim Işık ve eski belediye yönetiminden kimse belediyeye gelmediği için başkanlıkta devir teslim töreni yapılamadı. Kahveci, eski Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ı aramasına ve devir teslim törenine davet etmesine rağmen Işık’ın şehir dışında olduğu bilgisinin kendisine verildiğini aktardı. Kahveci, ancak daha sonra Işık’ın şehir dışında değil Kütahya’da olduğunu ve mazbatanın iptali için hazırlık yaptığını iddia etti.

Kütahya Belediyesi’nin önünde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, “Artık Kütahya’da sosyal, halkçı belediyeciliği diğer büyükşehirlerimizde ve illerimizde olduğu gibi Kütahya’da da hayata geçireceğiz. Kütahya’da ranta, betona değil insana, çocuklarımıza, kadınlarımıza, eşlerimize yatırım yapacağız” dedi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ise şunları söyledi:

“Herkes sandık başına gitti ve bir tercih yaptı. Tercih bir dönüşümün mesajıydı. 74 yıl sonra CHP’nin belediye başkan adayını göreve getirerek halkın başkanı yaptı. Bugün itibarıyla 8 gündür İlçe Seçim Kurulu’nda yattık. Arkadaşlarımız nöbet tuttular. Halkın iradesine sahip çıktık. Halkın iradesini koruduk. CHP’nin sosyal belediyeciliği Kütahya’ya getirilecek. Kütahya bize çok güzel mesajlar verdi. Kütahyalı hemşehrilerimize sözümüzdür. Biz, görev bilinci içinde bütün kurumlarla ahenkle, işbirliği içinde uyumla çalışacağız. Kavgamız, Kütahya’nın geliştirilmesi için olacak. İnsanlarla kavga etmeyeceğiz.

'BU MAZBATANIN İPTALİ İÇİN HAZIRLIK YAPTILAR'

Önümüze her türlü engeller serildi. O sandıktan birinci çıktık. Ama itirazlar üzerine itirazlar yapıldı. Seçtirmemek adına her türlü girişimi yaptılar. Ama biz yattık, kalktık, halkın iradesinin üzerinde irade olamaz dedik. İrade bugün tecelli etti. İl Seçim Kurulu bugün 15.30’da kararını açıkladı. Öğlen yaptığımız girişimlerle bizlere saat 17.00’de mazbatayı vereceklerini bildirerek davet ettiler. Belediyemizin önceki belediye başkanı Alim Işık’ı bizzat aradım. Telefonu kapalıydı, ulaşılamıyor. Sonra Özel Kalem Müdürü’nü aradım. Kendilerine dedik ki '17.00’de mazbatayı alıyoruz. Daha sonra belediyeye geleceğiz. 18.30’da makamda devir teslim törenini istiyoruz’ dedik. Alim Bey şehir dışına gideceğini beyan ederek yarın yapılmasını söyledi. Burada bir operasyon vardı. Yarın Ankara’ya bu mazbatanın iptali için hazırlık yaptılar. Kendilerine diğer partilerden destek bulamadılar. Daha sonra kendisine (Alim Işık) erişildi. Şehir dışında oluğunu söylemesine rağmen şu anda konum itibarıyla Kütahya’da. Yerini de biliyoruz."