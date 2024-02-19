Lütfü Savaş'ın eşinden kafa karıştıran paylaşım

CHP'nin aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için ismi anons edilmeyen Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara'da düzenlenen bir toplantıyla 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göstereceği tüm belediye başkan adaylarını tanıttı.

Tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Lütfü Savaş'ın ismi okunmadı.

Olayın ardından Lütfü Savaş’ın eşi Nazan Savaş’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Nazan Savaş, eşiyle birlikte bir fotoğrafını “Yolumuza devam ediyoruz” notuyla paylaştı.

Herhangi bir CHP logosu ya da amblemi olmadan yapılan paylaşımda parti isminin de geçmemesi dikkat çekti.