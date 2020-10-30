MAK'ın son anketinde dikkat çeken rakam! Seçmenin %40 hesap bozacak

MAK Araştırma tarafından 30 büyükşehirde 15 Ekim-25 Ekim arasında gerçekleşen Türkiye Gündemi Araştırması’nın sonuçları belli oldu.

‘Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?’ sorusuna vatandaşların Yüzde 33,1 AKP, yüzde 21,4 CHP, yüzde 10,1 İYİ Parti, yüzde 7,7 HDP, yüzde 7,6 MHP’ye oy kullanırım dedi.

Türkiye Gündemi Araştırması’na katılanların cinsiyet dağılımı yüzde 47,5 kadın, yüzde 54,5 oranında erkek oldu.

“24 Haziran 2018 seçimlerinde oyunuzu hangi siyasi partiye verdiniz?” sorusunun sorulduğu araştırmada cevaplar şöyle oldu:

Yüzde 37 AK Parti, yüzde 19 CHP, yüzde 9 HDP, yüzde 8 MHP, yüzde 7 İYİ Parti cevabı verirken, yüzde 1 diğerleri yüzde 19’da oy kullanmadım cevabı verildi.

Yalnızca 24 Haziran seçimlerinde oy kullanan katılımcılara sorulan, “Yarın bir genel seçim olsa 24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiye göre oy tercihiniz değişecek mi?” diye soruldu.

Cevap ise, yüzde 21 “Evet, farklı bir partiye oy vereceğim”, yüzde 60 “Hayır, aynı partiye oy vereceğim”, yüzde 19 ise “kararsızım” dedi.

“Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle oldu:

Yüzde 33,1 AKP, yüzde 21,4 CHP, yüzde 10,1 İYİ Parti, yüzde 7,7 HDP, yüzde 7,6 MHP, yüzde 2,1 Gelecek Partisi, yüzde 1,9 DEVA, yüzde 1,3 Saadet, yüzde 1,8 ise diğerleri yanıtını verirken yüzde 13 oranında kararsız belirlendi.

Araştırmada bir diğer soru ise, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile güçlendirilmiş parlamenter sistem arasında tercih şansınız olsa ya da bu iki sistem arasında bir referandum yapılsa tercihiniz hangisi olur?” oldu.

Cevaplar ise şöyleydi:

Yüzde 44 oranında güçlendirilmiş parlamenter sistemi tercih ederim derken, yüzde 37 oranında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tercih ederim dedi.

Yüzde 9 oranında kararsız olan varken, yüzde 14 oranında güçlendirilimiş parlamenter sistemle ne kastediliğini gördükten sonra karar veririm denildi.

Araştırmada bir diğer soru ise Azerbaycan oldu. “Talep edilmesi halinde TSK’nın Azerbaycan saflarında Ermenistan’a karşı savaşması konusunu olumlu buluyor musunuz?” sorusuna ise, yüzde 68 evet, yüzde 21 hayır, yüzde 11 ise kararsızım/cevap yok dedi.

“Size göre önümüzdeki aylarda ülkemizin ekonomik yapısına ne olacak?” sorusuna verilen cevaplar ise, yüzde 37 ekonomik sorunlar aşılır daha olumlu bir süreç başlar, yüzde 46 oranında ise ekonomik sorunlar çoğalır yanıtını verdi.

Ülkenin en önemli ve en öncelikli sorununun da sorulduğu araştırmada, yüzde 41 oranında ekonomik sorunlar, yüzde 23 pandemiye bağlı sorunlar, yüzde 11 Ege/Akdeniz/ Azerbaycan sınır ötesi sorunlar, yüzde 8 adalet ve sosyal sorunlar, yüzde 10 diğerleri, yüzde 7 ise cevap yok yanıtını verdi.

Son olarak pandemi sürecindeki ruh hali sorulan araştırmada şu cevaplar verildi:

Yüzde 21 yeni alışmaya başladım ama normal zamanı özlüyorum, yüzde 23 bu sürece alışmaya çalışıyorum ama zorlanıyorum, yüzde 19 büyük bir moral çöküntüsü yaşıyorum, yüzde 21 psikolojimin zaman zaman bozulduğunu hissediyorum, yüzde 7 ise normal zamandakinden farklı bir etkisi yok yanıtını verdi.

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