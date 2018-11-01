Meclis karıştı: ''Allah'a değil aciz bir kula kulluk ediyorsunuz''

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam, TBMM'nin 31 Ekim 2018 günkü 12. birleşiminde yaptığı konuşmada KHK'lıları sivil ölü haline getirmiş iktidarın bu yasayla da üzerlerine beton dökmek istediğini söyledi. 15 Temmuz Darbe girişimi hakkında konuşan İslam’a AK Parti sıralarından tepki geldi.

AK Parti sıralarına dönerek “içinizden kaçı 15 Temmuz’da sokaktaydı” diye soran İslam, “Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir, doğru ile yanlış çatışır, “yanlış ile yanlış da çatışır; batıl ile batıl da çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede.”dedi. “Neydi? Menfaat kavgasıydı. Devleti parsellediniz ve bunun hesabını vermediniz. Allah için bunlara İslamcı falan demeyin, bunlar Makyavelist, bunlar Oportünist bunlar beceriksiz, bunlar dünyaya yapıştılar ve acısını şimdi milletten çıkartıyorlar” diyerek konuşmasına devam eden İslam, “Ne oldu 15 Temmuzda? Burada 4 parti aslanlar gibi imza verdi, Yenikapı'ya giderken HDP'den kurtuldunuz, Anayasa'yı referanduma giderken CHP'den kurtuldunuz ama bugün MHP'ye ihtiyacınız olduğu için MHP'yle yan yana duruyorsunuz. Siz kadim kıymet bilmez, siyaseten nankörsünüz, nankör.” diyerek AKP’lileri eleştirdi.

İslam’ın konuşması AK Partililerin sataşması, laf atmaları ile sık sık bölündü. Bunun üzerine İslam, “Zulmediyorsunuz ve zalimsiniz. Bunu her dem suratınıza haykıracağız."diyerek Akp’lilere tepki gösterdi.

AK Partililerin sıra kapaklarına vurup hakaretler ederek konuşmasını engellemeye çalıştıkları İslam, kendisine yöneltilen suçlamalara cevap vermek için söz aldı ve “Siz gidin bu uyarılarını ananı da al git diyene yapın.” diyerek Erdoğan’ın çiftçiye söylediği sözleri hatırlattı. Ve "O, ne derse o." diyorsunuz, bundan vazgeçin. Benim gibi, sizin gibi, buradaki arkadaşlar gibi, âciz bir kula kulluk ediyorsunuz, en çok aldanana kulluk ediyorsunuz; Allah'a kulluk etmiyorsunuz, âciz bir kula kulluk ediyorsunuz.” diye konuştu.