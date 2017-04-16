Melih Gökçek şimdi ne yapacak ?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sık sık polemiklerle gündeme geliyor. Referandum kampanyası boyunca da bu alışkanlığından vazgeçmedi.

Yarışı Türkiye genelinde AK Parti kazandı. Ama gelin görün ki Ankara'da AK Parti istediği sonucu alamadı. İlk başlarda EVET oyları önde gidiyordu. Ancak ilerleyen saatlerde HAYIR atağa kalktı ve öne geçti.

Sonunda 2 puan farkla Ankara'da sandıktan HAYIR çıktı.

Bu sonuçtan sonra dikkatler Melih Gökçek'e çevrildi. Zira partisi kazansa da Gökçek şehrinde kaybetti.

Melih Gökçek sosyal medya paylaşımlarında Ankara'daki neticeye hiç girmedi.

İşte Gökçek'in paylaşımları:

Melih Gökçek sonuçları vermeye başladı