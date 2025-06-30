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MetroPoll'den ''Özgür Özel mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu?'' anketi

MetroPoll'den ''Özgür Özel mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu?'' anketi
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Türkiye'nin konuştuğu CHP kurultayı davası 8 Eylül'e ertelenirken MetroPoll'den dikkat çeken bir anket geldi. Ankete katılanlara, ''Özgür Özel mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu?'' sorusu yöneltildi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin açtığı davalar, Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirildi. Kurultay davasının Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Hakim, ceza soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamenin dosyaya girdiğini belirtti. Mahkeme, PM üyelerinin feri müdahillik taleplerini kabul ederken, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kesinleşmesinin beklenmesine hükmederek, duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.

Davada, mahkeme tarafından eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye dönüşünün önünü açan 'mutlak butlan' kararının verilme ihtimali de kamuoyunda gündem olmuştu.

METROPOLL'DEN "KİMİN GENEL BAŞKAN OLMASINI İSTERSİNİZ" ANKETİ

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, bu süreçte yurttaşlarla yaptığı anketi kamuoyu ile paylaştı.

Ankette katılımcılara, "Özgür Özel'in mi Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu CHP genel başkanı olmasını istersiniz?" sorusu soruldu.

Anket sonucuna göre, yurttaşların yüzde 44'ü Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğunda kalması gerektiğini düşünüyor. Kılıçdaroğlu'nun dönmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 25,8.

CHP'LİLER ÖZEL'İ, AK PARTİ'LİLER KILIÇDAROĞLU'NU BAŞTA İSTİYOR

Ankette ayrıca katılımcıların siyasi partilerine de yer verildi.

Buna göre CHP'ye oy verenlerin yüzde 79,4'ü Özgür Özel'in genel başkanlıkta kalmasını istiyor. Kılıçdaroğlu'nu isteyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 12,5.

AK Parti'ye oy veren katılımcıların yüzde 40,3'ü ise CHP'nin başında Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor. Özgür Özel'i isteyenlerin oranı ise 18,3.

Öte yandan ankette Ekim 2023 tarihlerinde yapılan aynı anketin karşılaştırılması da yapıldı. Buna göre, katılımcıların Özgür Özel lehine tavrının değiştiği görüldü.

Türkiye'nin konuştuğu CHP kurultayı davası 8 Eylül'e ertelenirken MetroPoll'den dikkat çeken bir anket geldi. Ankete katılanlara, ''Özgür Özel mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu?'' sorusu yöneltildi.

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Etiketler CHP özgür özel kemal kılıçdaroğlu genel başkan anket metropoll
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