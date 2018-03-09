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  4. 09 Mart 2018 18:51

MHP'den rapor savunması: Personelimizin kişisel merakı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “MHP Grubu seçim güvenliğine ilişkin raporu talep etti” iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

MHP'den rapor savunması: Personelimizin kişisel merakı
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MHP Grup Başkanvekili Akçay, TGRT Haber’de yayınlanan Gündem Özel programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularını cevapladı. 

Seçim güvenliğini görüşmek için randevu isteyen CHP’nin talebini MHP’nin reddetmesi hakkında konuşan Akçay, şu ifadeleri kullandı: 

“CHP’ye ve topluma mesaj vermek istedik; kimse kimseyi kandırmasın. Kimse oyalama taktiklerine, numaralarına girişmesin istedik. Anayasa Komisyonu’nda bir tek önergesi yok. Hala aynı şeyleri tekrarlıyor. Raporlarını okumadım, merakta etmiyorum doğrusu. Açıklamaları dinledim, yine Anayasa Komisyonu’ndakilerin aynısı. Anadolu’da bir söz var, ‘Ağzının büzüşünden Ömer diyeceğini anladım’ diye. Biz de CHP’nin ağzının büzüşünden Ömer diyeceğini anladığımız için görüşmelerini kabul etmedik, raporunu da merak etmiyoruz. CHP, sürekli bize haksız bir şekilde, son derece çirkin üsluplarla saldırıp, çoğu zaman hakaretle yaklaşan bir parti haline geldi.”

"MHP Grubu seçim güvenliğine ilişkin raporu talep etti” iddiasını yalanladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “MHP Grubu seçim güvenliğine ilişkin raporu talep etti” iddiasının doğru olduğunu düşünmediğini ifade eden Akçay, MHP’nin iki grup başkanvekili olduğunu, birinin kendisi diğerinin de Samsun Milletvekili Erhan Usta olduğunu belirterek, “Diğer Grup Başkanvekilimiz Erhan Usta dün akşam Samsun’a gitti. Dolayısıyla iki yetkili isim olan bizden böyle bir talep söz konusu olmadı. Ama merak eden bir personel oldu da istedi mi, onu araştıracağız. Özgür Özel’in bu ismi açıklaması lazım. Kim istedi, söyleyebiliyorsa söylesin. Bizim kurumsal olarak böyle bir talebimiz olmadı, bu raporu merak da etmiyoruz. CHP’nin ne söyleyeceğini anlıyoruz, çok kayda değer de bulmuyoruz. Özgür Özel’in bilinen bir hırçınlığı vardı, ‘nereden bir suçlama getiririm’ diye” şeklinde konuştu.
 

 

 

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