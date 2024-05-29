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MHP'den Sinan Ateş açıklaması

MHP'den Sinan Ateş açıklaması
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Sinan Ateş suikastına ilişkin konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, CHP'yi hedef aldı. Cinayetin partileri ile alakası olmadığını savunan Yalçın, "CHP'nin, partimizle alakası bulunmayan bir menfur cinayeti günlerdir diline dolaması, PKK'nın siyasi acentesiyle iş tuttuğunu gözlerden uzaklaştırma çabasının bir parçasıdır" diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "CHP'nin, partimizle alakası bulunmayan bir menfur cinayeti günlerdir diline dolaması, PKK'nın siyasi acentesiyle iş tuttuğunu gözlerden uzaklaştırma çabasının bir parçasıdır" ifadesini kullandı.

Yalçın, yazılı açıklamasında, yerel seçimlerden sonra "sağduyu, itidal ve dengeyi büsbütün yitiren" CHP'nin, İnönü döneminin tehlikeli siyaset oyunlarını taklit sürecine girdiğini savundu.

"CHP SEÇİMLERDEN CESARET ALIYOR"

"Yerel seçimlerin muvakkat sonuçlarıyla cesaretlenip gazlanan CHP'de kuvve halindeki darbeci, vesayetçi ve müdahaleci zihniyetin, fiiliyata geçmeye başladığı müşahede edilmektedir" değerlendirmesinde bulunan Yalçın, CHP'nin politika geleneklerinin temel taşlarını oluşturan "yalan, haksız isnat, haysiyet cellatlığı ve iftiranın", programlı kampanyalara dönüştüğünü iddia etti. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, yerel seçim sonuçlarının CHP yönetimini şımartmakla kalmadığını, ayaklarını yerden kesip, gözlerini kararttığını savundu.

Yalçın, siyasi hayatının tamamı demokrasi mücadelesiyle geçen ve bu uğurda şehitler veren MHP'nin, aynı süre zarfında "üniformacı ve postalcı CHP zihniyetiyle de uğraştığı" iradelerini kullandı. 

Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cevap beklediği sorular karşısında "afallayıp sarsılan" CHP yönetiminin, polemikle işin içinden sıyrılmaya, siyasi hücumları gerçekleri çarpıtarak savuşturmaya çalıştığını iddia etti. 

"GENEL BAŞKANIMIZIN SORULARINI YANITLAYIN"

Semih Yalçın, Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelttiği soruları anımsatarak, şöyle devam etti:

"CHP'nin, partimizle alakası bulunmayan bir menfur cinayeti günlerdir diline dolaması, PKK'nın siyasi acentesiyle iş tuttuğunu gözlerden uzaklaştırma çabasının bir parçasıdır. Buradan CHP yönetimine açık açık sesleniyoruz. Eğer sözünüzün eriyseniz, eğer ciddiyseniz, iftira ve haksız isnat yerine, hukuk yolunu işletiniz. Adliye önlerinde kuyruk olup adalete müracaat ediniz. Temcit pilavı gibi ısrarla kamuoyu gündeminde tuttuğunuz cinayetle ilgili elinizde ne belge, ne bilgi varsa mahkemeye ulaştırınız. Laf kalabalığı yapmayınız. Tribünlere oynamayınız. Hepsinden de önemlisi, Sayın Genel Başkanımızın yaman sorularını bir an önce cevaplayınız. Sıkıysa PKK'nın siyasi kolu olan DEM Parti ile ne iş çevirdiğinizi halka açık açık anlatınız."

Siyasetteki "yumuşama" ifadesine değinen Yalçın, "Yumuşamadan bahis açılıyorsa, böyle bir şeye ihtiyaç hissediliyorsa, ilk önce normalleşmenin gerçekleşmesi gerekir. Normalleşme ise önce hesaplaşma daha sonrada helalleşme ile mümkündür. CHP, PKK ve FETÖ ile hesaplaşıp, Türk Milleti ise helalleşebilecek midir?" diye sordu.

 

Etiketler MHP semih yalçın sinan ateş suikast açıklama fetö CHP PKK
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