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MHP'li Başkan istifa etti: 'İnsanın gönlü kırıldığı zaman telafisi mümkün olmuyor''

MHP'li Başkan istifa etti: 'İnsanın gönlü kırıldığı zaman telafisi mümkün olmuyor''
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile aralarında yaşanan problemler nedeniyle istifa etti.

Mehmet Kocacan, 2018 yılından bu yana sürdürdüğü MHP’deki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kocaca açıklamasında, “28. dönem milletvekilliği adaylığı konusunda teşkilatımızın genelinden oluşan dillendirilen görüşlerini üst makamlara bildirmemize rağmen Afyonkarahisar Teşkilatının ve parti tabanın görüşü dikkate alınmadığını üzülerek görmüş olduk. Her şey telafi edilebilir yalnız insanın gönlü kırıldığı zaman bir daha telafisi mümkün olmuyor” dedi.

Etiketler mhp başkan istifa
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