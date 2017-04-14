O ilimizde mesai saatleri değişti
O ilimizde mesai saatleri değişti
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması
''Hayırcıların karıları ganimettir'' paylaşımına soruşturma
''Hayırcıların karıları ganimettir'' paylaşımına soruşturma
Çeyrek altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Çeyrek altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Çin'den çok kritik Kuzey Kore kararı
Çin'den çok kritik Kuzey Kore kararı
Avrupa Birliği'ne vize serbest olacak mı ? Bakan açıkladı
Avrupa Birliği'ne vize serbest olacak mı ? Bakan açıkladı
Emre henüz 5 yaşındaydı... Otomobilde feci ölüm
Emre henüz 5 yaşındaydı... Otomobilde feci ölüm
Darbe girişiminin merkezi ile ilgili iddianame kabul edildi
Darbe girişiminin merkezi ile ilgili iddianame kabul edildi
  1. 14 Nisan 2017 20:16

MHP'li Semih Yalçın'dan FETÖ açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Devlet Bahçeli'nin FETÖ açıklamalarıyla ilgili soruları yanıtladı.

MHP'li Semih Yalçın'dan FETÖ açıklaması
A+ A-

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin dünkü FETÖ açıklamalarıyla ilgili soruları yanıtladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın konuşmasından satır başları:

Bahçeli'nin "MHP içerisinde FETÖ'cüler olduğunu biliyorum" açıklamasının hatırlatılması ve bunların kim olduğunun bilinmediğinin sorulması üzerine de Yalçın, parti genel merkezinin zamanı geldiğinde gereğini yapacağını ifade etti.

Genelkurmay Başkanlığınca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti ile ilgili konunun incelendiği bildirildiğinin anımsatılması üzerine Yalçın, böyle bir karşılamanın TSK geleneklerinde olmadığını belirterek, incelemenin sonucunu gördükten sonra düşüncelerini paylaşacağını dile getirdi.

Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" iddiaları ile FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin açıklamalarının anımsatılması üzerine, siyasetteki FETÖ'cü yapının temizlenmesini istediklerini bildirdi.

AA

mhp , parti , fetö , semih yalçın , iddia