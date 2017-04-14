MHP'li Semih Yalçın'dan FETÖ açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin dünkü FETÖ açıklamalarıyla ilgili soruları yanıtladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın konuşmasından satır başları:

Bahçeli'nin "MHP içerisinde FETÖ'cüler olduğunu biliyorum" açıklamasının hatırlatılması ve bunların kim olduğunun bilinmediğinin sorulması üzerine de Yalçın, parti genel merkezinin zamanı geldiğinde gereğini yapacağını ifade etti.

Genelkurmay Başkanlığınca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti ile ilgili konunun incelendiği bildirildiğinin anımsatılması üzerine Yalçın, böyle bir karşılamanın TSK geleneklerinde olmadığını belirterek, incelemenin sonucunu gördükten sonra düşüncelerini paylaşacağını dile getirdi.

Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" iddiaları ile FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin açıklamalarının anımsatılması üzerine, siyasetteki FETÖ'cü yapının temizlenmesini istediklerini bildirdi.