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MHP'li Yalçın: CHP'de artık yangın bacayı sardı

MHP'li Yalçın: CHP'de artık yangın bacayı sardı
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP'deki mutlak butlan tartışmarıyla ilgili olarak ''CHP kurultayları hakkında, hukuk tabiriyle mutlak butlan ihtimalinin konuşulması partiyi saran mutlak buhranın göstergesidir. İçin için yanan CHP'de artık yangın bacayı sarmış, bütün binayı tehdit etmeye durmuştur'' dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP'nin "kurultay" davası üzerinden partiyi hedef aldı. 

MHP'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "CHP kurultayları hakkında, hukuk tabiriyle mutlak butlan ihtimalinin konuşulması partiyi saran mutlak buhranın göstergesidir. İçin için yanan CHP'de artık yangın bacayı sarmış, bütün binayı tehdit etmeye durmuştur. CHP'li belediyelerde partiyi köklerinden koparan harami siyaseti, yolsuzluk fırtınaları estirmektedir. CHP, siyaset ummanında, dümeni kırık bir gemi gibi bir o yana bir bu yana çalkalanmaktadır. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk iltihabından akan cerahat, sokaklara taşmıştır. Anlaşılan o ki CHP'nin elindeki büyükşehir belediyelerinde, modern şehircilik planlamaları yerine, yüksek nitelikli hortum mühendisliği hayata geçirilmiştir. CHP'nin, elde ettiği belediyelerin kaynaklarına döşediği hortumların uzunluğu, Ekvator çizgisini birkaç kez tamamlayacak, dünyayı defalarca dolaşacak kadar uzun görünmektedir. CHP yönetici ve sözcüleriyse içine yuvarlandıkları politik kirlilik atmosferini kamuoyundan kaçırmak maksadıyla güya ekonomik sorunlarla alakadar olmakta, asgari ücretten şikayet etmekte, pahalılıktan ve fakirlikten dem vurmaktadır. CHP yönetimi, meseleye siyasi veçhe vererek yolsuzlukları perdelemeye ve savunma mekanizması oluşturmaya çalışmaktadır. CHP'li belediyelerde olan bitenin faturası da iktidara ve Cumhur İttifakı'na çıkarılmaktadır. Oysa CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklarla ilgili yürüyen hukuki süreçlerin iktidarla, Cumhur İttifakı'yla zerre kadar alakası yoktur" ifadelerini kullandı.  

DHA

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Etiketler MHP semih yalçın özgür özel
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