''Millet İttifakı'nın ses kasedi var'' diyen Soylu'ya kritik soru

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı yayında ellerinde Millet İttifakı'yla ilgili ses kasedi olduğunu söylemişti. ''O kayıt nasıl elde edildi? Mahkeme kararı var mıydı?'' sorusuna yanıt veren Soylu, ''Birisi ajanlık faaliyeti yapıyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin takip etmesi görevidir. Tüm devletler kendilerini ajanlık faaliyetine karşı korur. Görüşmeler ajanlık faaliyeti ve devletin kayıtlarında var'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam HaberTürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Seçim gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, 6'lı Masa ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Muhalefetin yabancı ülkelerle iş birliği içinde olduğunu ve seçimlere dışarıdan müdahale edildiğini öne süren Bakan Soylu, Avrupa Birliği Büyükelçisi'ni seçim politikalarıyla ilgili bilgilendirdiğini öne sürdü.

"SES KASEDİ VAR"

Soylu, "Ses kaseti var. Şu anda birçok beyanat veren bir ilgilinin gidip resmi bir yetkili, genel başkanın yetkilisi olarak gidip ilgili ülkenin büyük elçisi ile görüşmesi. Bundan 4 ay önce, Türkiye'ye gelen bir içişleri bakanına özel görüşmede, bunun nasıl olduğunu, kendi ülkesinin büyükelçisinin hangi haltları karıştırdığını söyledim." dedi.

"SES KAYDI NASIL ELDE EDİLDİ?"

Bugün de bir canlı yayına katılan Soylu'ya; ''Dün katıldığınız bir yayında 6'lı masanın toplantısı sonrası CHP'li bir ismin bir AB büyükelçisine gittiğini iddia ettiniz. Hatta 'Ses kaydı var.' dediniz. Nasıl elde edildi o ses kaydı? Mahkeme kararı var mıydı?'' sorusu yöneltildi.

"DEVLETLER KENDİLERİNİ AJANLIK FAALİYETLERİNE KARŞI KORUR"

Bakan şu yanıtı verdi: ''Birisi ajanlık faaliyeti yapıyorsa Türkiye'nin ajanlık faaliyetini takip etmek görevidir. Birisi ajanlık faaliyeti yapıyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin takip etmesi görevidir. Bunu bugün söylüyor değilim aylardır söylüyorum. Bu ses kaydını dinledim. Burada sadece gidip bir ziyaret söz konusu değil. 'Siz buna ne diyorsunuz?' diyor. Bu seçim sonrası yaşanacaklar tüm modellemelerin kararı konuşuluyor. 6 ay önce onların İçişleri Bakanı Türkiye'ye geldiği zaman söyledim. Ünal Çeviköz gönderildiği andan itibaren konuşmalar budur. Çeviköz nasıl dinlenecek? Gittiği büyükelçilikte yaptıkları değerlendirmeyi söylüyorum. Tüm devletler kendilerini ajanlık faaliyetine karşı korur. Görüşmeler ajanlık faaliyeti ve devletin kayıtlarında var.''