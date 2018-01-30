Milli Savunma Bakanı Canikli: Afrin harekatında sivil zayiat yok

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulunda Zeytin Dalı Harekatı hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

Canikli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemize yönelik terör tehdidi her geçen gün artmaktadır. ABD'nin terör örgütüne verdiği desteği kesmesi için bu konuda ikna etmek için bütün yollar denendi. Ama ne yazık ki ABD bu politikasından vazgeçmedi. Terör örgütünün amacı ülkemizin toprak bütünlüğünü ortadan kaldırmaktır. Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Afrin'de yuvalanan terör örgütü tarafından hem Türkiye'ye hem İdlib'deki gözlem noktalarına 700'den fazla saldırı düzenlenmiştir.

Operasyon sınırları güvence altına almak için yapılıyor. Tüm bu nedenlerle Zeytin Dalı Operasyonu ülkemizin toprak bütünlüğünü korumak, sınırları güvence altına almak ve Suriyeli kardeşlerimizin haklarını korumak için yapılmaktadır. Bu en doğal hakkımızdır. Bu mücadelenin şimdi yapılması gerekiyordu. Bu operasyon geçen hafta başlatılmamış olsaydı terör örgütü daha da güçlenecekti. Bu nedenle operasyonun ertelenme imkanı kalmamıştı. Operasyon yapılmasaydı Türkiye çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaktı.

"ÖSO'YA TERÖRİST DEMEK TSK'YA HAKARET"

ÖSO'yu terörist sıfatıyla tanımlamak en ufak tabiriyle cahilliktir. Bu tanımlama TSK'ya hakarettir. YPG'ye terörist diyemeyenler ÖSO üzerinden TSK'yı karalamaya çalışmaktadırlar. ÖSO'yu terörist olarak tanımlamak terör örgütlerine prim vermek anlamına gelmektedir. Harekatın başından itibaren uluslararası alanda gerekli adımlar atılmıştır. BM'de NATO yetkilileri yazılı olarak bilgilendirildi. Rusya Federasyonu ile yakın işbirliğimiz devam etmektedir. Uluslararası camia haklı gerekçelerimizi anlamaktadır. Türkiye'nin meşru müdaafa hakkı teslim edilmiştir.

"ŞU ANA KADAR SİVİL KAYIP YOK"

Harekat planlandığı gibi başarıyla sürmektedir. Harekat ÖSO ile birlikte yürütülmektedir. Terör örgütü masum insanlara yönelik saldırılar düzenlemektedir. Bu çerçevede Zeytin Dalı Operasyonu titizlikle yürütülmektedir. Sivil can kaybı olmaması için hassasiyet gösterilmektedir. Fırat Kalkanı operasyonunda sivil kayıp yok denecek kadar azdır. TSK'nın sivil kayıp hassasiyeti hiçbir orduda yok denecek kadar azdır. Bazıları sivil zayiatı istatiski bilgi olarak görüyor ve kabul ediliyor. Bugüne kadar Zeytin Dalı Operasyonu'nda ÖSO ve TSK kaynaklı sivil zayiat olmamıştır. Sivil hassasiyeti olmasaydı bu operasyon 15 günde tamamlanırdı.

Terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasına rağmen sivil kayıp olmaması hassasiyeti ortaya koymaktadır. Sivillerin zarar gördüğüne dair dezenformasyon çalışmaları yapılmaktadır. Bu senaryolar sadece dışarıda değil içeride de tezgahlanmaktadır. Sözde barış söylemleriyle harekatı itibarsızlaştırmaya çalışanlar boşuna uğraşmasın. Zeytin Dalı Harekatı ile sadece teröristler ve araç gereçlerine karşı yapılmaktadır. Sivil zayiat yoktur. Bölgedeki kardeşlerimize her tür insani yardım yapılmaktadır.

"TERÖRDEN TEMİZLENENE KADAR DEVAM EDECEK"

'Bu operasyon ne kadar sürecek' diye soruyorlar. Bölge terörden tamamen temizlenene kadar operasyon devam edecek. Bölge temizlenmeden operasyon bitmeyecek. Teröristlerden temizlenen toprakları kime vereceksiniz diye soruluyor. Fırat Kalkanı bölgesinde ne yapmışsak onu yapacağız. Bölge halkı evlerine dönecek. Suriyeli mültecilerden çok sayıda kişinin Afrin'e döneceğini düşünüyoruz. Türkiye dönenlere eğitim, sağlık ve altyapı konusunda destek olacak. Harekatın başladığı günden bu yana 649 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerine ait 458 hedef hava kuvvetleri tarafından imha edildi.

NATO müttefikimiz ABD müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde hareket ediyor. DEAŞ tehdidi ortadan kalktıktan sonra ABD-PYD ilişkisini bitireceklerini söylemelerine rağmen sözlerini tutmuyorlar. Artık sözün bittiği noktadayız. O nedenle operasyonu başlatmış bulunuyoruz. Bu operasyon ile biz aynı zamanda NATO sınırlarını da terör tehdidine karşı koruyoruz. Rakka'daki görüntüleri hep birlikte yaşadık. Koalisyon güçleri manzarayı seyretmekle yetindi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ KOMUTA EDİYOR"

Fırat Kalkanı ile El Bab bölgesi özelleştirildi. Sıra Afrin'de. Orayı da terörden arındıracağız. Hiçbir devletin malında toprağında gözümüz yok. Tarihimizde sömürgecilik diye bir kavram yok. Harekatı başkomutan sıfatıyla doğrudan Cumhurbaşkanımız komuta etmektedir. Zeytin Dalı Harekatı'nın önemli bir özelliği de yüksek oranda milli imkanlarla üretilmiş ve geliştirilmiş harp, silah araç ve mühimmatlarının kullanıldığı bir operasyon olmasıdır. Bunlar olmasaydı kesinlikle bu operasyonu yapma imkanı olmazdı. Aynı Fırat Kalkanı Operasyonu'nda olduğu gibi Afrin de terör örgütlerinden temizlenecek ve Suriyeli kardeşlerimize etslim edilecektir."