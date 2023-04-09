Muharrem İnce'den mitingde dans şov

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Bolu mitinginde sosyal medyada gündem olan dansını yaptı.

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce Bolu’da vatandaşlarla buluştu. Muharrem İnce, 13.30’da başlayan mitingde daha önce sosyal medyada çok konuşulan dansı sergiledi. Memleket Partisi’nin İstanbul’daki Fatih İlçe Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosu sosyal medyada gündem olmuştu.