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Muharrem İnce'nin seçim kampanyasında ilk durağı belli oldu

Muharrem İnce'nin seçim kampanyasında ilk durağı belli oldu
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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim kampanyasını Anıtkabir’den başlatacak. Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olan İnce 5 Nisan Çarşamba günü Anıtkabir’e gidecek.

100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce seçim kampanyasının startını Anıtkabir’den verecek. Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce partililer ile birlikte 5 Nisan çarşamba günü saat 13.00’da Anıtkabir’de olacak.

Sputnik'ten Osman Nuri Cerit'in haberine göre vatandaşlara çağrı yapan İnce “Ebedi başkomutanımız ve yol göstericimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkıyoruz. Tüm üyelerimiz ve yurttaşlarımız davetlidir” dedi. Ziyaretle ilgili hazırlan afişte ise “Ne sağdan ne soldan Atatürk’ün yolunda” başlığı kullanıldı.

(Kaynak)

Etiketler muharrem ince anıtkabir Atatürk seçim kampanyası memleket partisi
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