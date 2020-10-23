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  4. 23 Ekim 2020 13:15

Mustafa Sarıgül ilk atamasını İstanbul’a yaptı

Türkiye Değişim Hareketi’nin kurucusu Mustafa Sarıgül’ün hareketi partileştireceği iddia edilirken İstanbul İl Başkanılığına Yusuf Polat’ın atandığı belirtildi.

Mustafa Sarıgül ilk atamasını İstanbul’a yaptı
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Kurucusu olduğu ‘Türkiye Değişim Hareketi’ni kulislerde ‘Türkiye Değişim Partisi’ olarak aprtileştireceği konuşulan eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul İl Başkanı ataması gerçekleştirdi. Sarıgül, Yusuf Polat’ı atadı.

Yusuf Polat sosyal medya hesabından Mustafa Sarıgül’e teşekkür ederek şu paylaşımı yaptı:

“Tarihe düşecek bir notumuz, tamamlanacak bir hikâyemiz var. Genel Başkanımız Sn. Mustafa Sarıgül ve teşkilatımızın teveccühü ile İstanbul İl Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir. Allah mahçup ettirmesin.”

 

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