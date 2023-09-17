Mustafa Sarıgül'den Sputnik'teki greve destek ziyareti

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Sputnik'teki grevde gazetecileri ziyaret ederek "Bunun bir an önce sona ermesini ve arkadaşlarımızın işbaşı yapmalarını arzu ediyorum" dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, uluslararası haber ajansı Sputnik Türkiye’de süren grevin 32. gününde Ankara Bürosu önünde grev yapan gazetecilere destek ziyaretinde bulundu. Sarıgül, “Arkadaşlarımız alın teri ve emeklerinin hakkının verilmesini istiyor. Yıllarca toplu sözleşmelere imza atmış birisi olarak bunun bir an önce sona ermesini ve arkadaşlarımızın işbaşı yapmalarını arzu ediyorum” dedi.

TGS, Sputnik Türkiye yönetimi ile sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı almıştı. Kararın ilanından sonra Sputnik Türkiye, TGS üyesi 24 çalışanını işten çıkarmıştı. Grev, 32’inci gününde devam ediyor.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, grevdeki gazetecileri ziyaret ettiği anları X hesabından paylaştı. Sarıgül, şunları söyledi: “Radyo Sputnik Rusya'nın devlet radyosu... Hakka, hukuka, alınterine ve emeğe en fazla saygı duyulması gereken bir ortamda arkadaşlarımızın hak arama mücadelesini gerçekten grev kırıcı olarak değerlendirmek, onlarla beraber olmak son derece yanlış. Arkadaşlarımız alınteri ve emeklerinin hakkının verilmesini istiyor. Yıllarca toplu sözleşmelere imza atmış birisi olarak bunun bir an önce sona ermesini ve arkadaşlarımızın işbaşı yapmalarını arzu ediyorum.”