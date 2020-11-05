Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin kurulacağı tarih belli oldu

Türkiye Değişim Hareketi Partisi, 4 Ocak'ta tabelayı asacak ve parti tüzüğünde iki dönem partiyi iktidara taşıyamayan genel başkanın görevi bırakacağı belirtildi. Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre Sarıgül'e yakın olan bir kişi şunları aktardı:

Çok büyük ihtimalle parti ocak ayında kurulacak. Ocak ayının ilk iş günü diyebiliriz. Hareketin ismi Türkiye Değişim Hareketi (TDH). Partinin ismi de Türkiye Değişim Hareketi Partisi olacak. Ankara İl Binası hazır. Genel Merkez binası da bitmek üzere. Genel Merkez Binası Beysukent’te olacak.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA YER ALACAK" İDDİASI

"Diğer partilerin tamamı aynı, hepsini çok benzer, demokrasiden uzak görüyoruz. Biz farklıyız. ‘Diğerleri’ ve ‘biz’ diye düşünüyoruz" ifadelerini kullanan kaynak, TDH’nin, "Cumhur İttifakı’nda yer alacağı" iddiasına ilişkin de "O tamamen palavra. Algı oluşturmaya yönelik bir söylem. Biz bu ittifaklara yönelik olarak kendimizi tanımlamıyoruz. Bu ittifakların zaten tanımı şu; tek başlarına hayatta kalamayanlar birbirlerine dayanarak ayakta kalıyorlar. Milletvekilleri genel başkanların milletvekilleri, halkın değil. Biz yüzümüzü halka döneceğiz" değerlendirmesini yaptı.

CUMHUR İTTİFAKI İDDİASI

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Mustafa Sarıgül'ün kuracağı partinin büyük bir olasılıkla AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı safında yer alacağını söylemişti.

Sarıgül ise Sözcü'den İsmail Saymaz'ın "Cumhur İttifakı ile yakın mısınız" sorusuna şöyle cevap vermişti:

"Biz bu konuların konuşulmasını doğru bulmuyoruz. Çok ayıp. Şu an bunu konuşacak noktada değiliz. Ayrıca iktidar iyi şeyler yapmış olsa parti kurmamıza gerek yok ki. "