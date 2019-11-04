Nihal Olçok'tan ''Ahmet Altan-Nazlı Ilıcak'' tepkisi !

15 Temmuz hain darbe girişiminde eşi ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok, mahkemenin Mehmet Altan hakkında beraat, kardeşi Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında ise tahliye kararı vermesinin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"İBRELERİN YÖNÜ DEĞİŞTİRİLDİ"

Kumpaslar ile ordunun FETÖ tarafından ele geçirilmesi ve devamında 15 Temmuz darbe girişimine yol açan Ergenekon ve Balyoz'u savunun isimlerden olan Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak hakkındaki kararları "İbrelerin yönü değiştirildi" şeklinde yorumlayan Olçok, "Bu hızla benim hapse girişimi görürsünüz" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabı üzerinden tepkisini dile getiren Nihal Olçok, "Belli mi olur, burası Türkiye! Dua edelim de şehitlere tazminat davası açılan ilk ülke olarak tarihe geçmeyelim. Makamınız âli olsun #15Temmuz şehitleri..." açıklamalarında bulunduğu paylaşımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da etiketledi.

Mahkemeden Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak için flaş karar