Oğuzhan Uğur'dan kendisine inanmayan Melih Gökçek'e ''jelibonlu'' yanıt

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu programına konuk alacak olan Oğuzhan Uğur, açıkladığı konuk listesine inanmayan Melih Gökçek'e verdiği yanıtla gündem oldu.

Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur bu hafta yayınlayacağı Kemal Kılıçdaroğlu programına konuk olarak katılanların listesini açıkladı. Uğur mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Az evvel salon kapasitemizi doldurduk. An itibarıyla salonumuzda 243 AK Partili, 26 Memleket Partili, 81 MHP'li, 41 Küskün CHP'li, 27 Zafer Partili olacak. Hem Türk basını, hem de yabancı basından gazeteciler salonda hazır bulunacak. Dışarıdan şimdilik 3 videolu soru gelecek. (Artabilir) Bir de torpil yaptığım yakın çevremden 10 kişi soru sormadan izleyecek (olsun o kadar) son anda iptal eden, ya da vazgeçen olur mu bilemem, her zaman olur ama eksi 10, artı 10 onu göreceğiz. (Ayrıca “nefret ediyorum Kılıçdaroğlu’ndan beni çağırın” diyen ve sosyal medyalarında Sn. Kılıçdaroğlu’na destek verdiklerini tespit ettiğimiz cici kardeşlerimiz vardı ama maalesef onları reddettik.)"

MELİH GÖKÇEK İNANMADI

Ancak eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Oğuzhan Uğur'un bu açıklamasına inanmayıp "İsim listesini yayınla inanalım" diye mesaj attı. Oğuzhan Uğur bu paylaşım üzerine şu yanıtı verdi:

"Efendim topraktan jelibon çıktığına inanıyorsunuz da benim konuk beyanıma mı inanmıyorsunuz? Buyurunuz geliniz, kendiniz görünüz."

Efendim topraktan jelibon çıktığına inanıyorsunuz da benim konuk beyanıma mı inanmıyorsunuz? =) Buyurunuz geliniz, kendiniz görünüz 🙏🏻 https://t.co/FyB72HqT8Y — Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) May 20, 2023

GÖKÇEK'İN JELİBON GAFI

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, her seçim yaklaştığında doğalgaz ve petrol rezervi bulunduğunu açıklayan iktidarla dalga geçmek için “Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı…” diye tweet atmıştı.

Melih Gökçek bu paylaşımı gerçek sanıp katıldığı bir programda şu ifadeleri kullanmıştı:

“... Araştırmış bulmuş ve kapatmışlar. Buralarda petrol olduğu ortaya çıkıyor. Bugüne kadar bunları araştırtmamışlar bile. Şimdi hepsini teker teker buluyor. Sadece Adana’da bulduğu 1 milyar. Adana’da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama gelmiyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım. (Fake falan olmasın başkanım? sorusu üzerine) Hayır fake değil. Resmî şey. Arka arkaya bulunuyor.”

Programda söylediklerinin gündem olmasının ardından Melih Gökçek gece saatlerinde Twitter'dan kendini savundu. Gökçek'in tweetleri şöyle: "Ankara Masasında bir arkadaşımın gönderdiği bir haber üzerine, bugün Eskişehir'de yeraltında bulunan “nadir toprak elementi” üzerine konuşurken “İçinde jelibon diye bir maddeymiş, ne olduğunu bilmiyorum” diye bir konuşma yaptım. Ne kadar solcu varsa aklınca alaya başlamış. Açıkça ne olduğunu bilmiyorum dememe rağmen, mal bulmuş mağribi gibi saldırmaya başlamışlar. Demek ki trollenebiliyorum. Demek ki bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım."