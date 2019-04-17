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  4. 17 Nisan 2019 08:43

''Olağanüstü itiraz mazbataya engel değil''

CHP milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, AK Parti'nin başvuru yaptığı olağanüstü itirazın süresinin dolduğunu YSK'nın başvuruyu reddetmesi gerektiğini açıkladı.

''Olağanüstü itiraz mazbataya engel değil''
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CHP milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, olağanüstü itiraz süresinin dolduğunu, YSK’nin AKP’nin başvurusunu reddetmesi gerektiğini söyledi.

İbrahim Kaboğlu "Başvuru ile mazbata arasında doğrudan ilişki bulunmamaktadır. Mazbata, 1 Nisan tutanağını izleyen günlerde verilmeliydi;" dedi.

Kaboğlu'nun Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

Mazbata verilmeden olağanüstü itiraz yapılabilir mi?

Olağanüstü itiraz, “tutanağın düzenlenmesinden sonra (7) gün içinde seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebiyle” yapılır. 298 sayılı yasa madde 130/3’ün bu amir hükmü gereğince, başvurunun, il birleştirme tutanağının düzenlendiği 1 Nisan’dan itibaren 7 gün içinde yapılması gerekiyordu. Bu nedenle, başvurunun reddi gerekir. Eğer, olağan başvuru yollarının beklenildiği öne sürülürse, bu durumda da süre koşulu gerçekleşmiş değildir; çünkü Maltepe sayımları nedeniyle olağan itirazlar henüz sonuçlanmış olmadığından, 7 günlük süre başlamış değildir. Zira, yasa maddesi açık olup herhangi bir istisnaya olanak tanımamaktadır. İtiraz süre yönünden reddedilmelidir.

‘Mazbata verilmesin’ başvurusu yapılabilir mi?

Başvuru ile mazbata arasında doğrudan ilişki bulunmamaktadır. Mazbata, 1 Nisan tutanağını izleyen günlerde verilmeliydi; verilmediğine göre ve olağan başvuru yolları da oy farkını ortadan kaldırmadığına göre, Maltepe’deki sayımlar sonuçlanmak üzere olduğundan; İl Seçim Kurulu, yeni bir birleştirme tutatanağı hazırladıktan sonra, mazbatayı gecikmeden vermesi gerekir. Zira, olağanüstü başvuru yolunun kullanılması, mazbatanın verilmesine engel değildir.

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