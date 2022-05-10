Özdağ'dan Bahçeli'ye sert yanıt

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisini hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medya hesabından yanıt verdi. Özdağ, "Kendisi 2 dönem MHP Milletvekili olan bana 'Soros çocuğu' diye küfredene, MHP'nin kuruluş sürecine/ilkelerine küfreden Süleyman'a sahip çıkan zihniyeti Türk milliyetçileri değerlendirecektir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisine sert sözlerle yüklenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Özdağ mesajına, "Zafer Partisi'ni kurarken, Büyük Türk Milleti'ne söz vermiştim; 'Hiçbir saldırı, hiçbir tehdit ve yıldırma operasyonu, beni Türkiye’nin bilim, birlik, barış yolunda verdiğimiz mücadelede geri adım atmama neden olmayacaktır' Verdiğim sözün sonuna kadar arkasındayım!" notunu düştü.

Özdağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Babası Muzaffer Özdağ MHP kurucusu, Annesi Gönül Özdağ MHP Kadın Kolları Genel Başkanı, kendisi 2 dönem MHP Milletvekili olan bana 'Soros çocuğu' diye küfredene, MHP'nin kuruluş sürecine/ilkelerine küfreden Süleyman'a sahip çıkan zihniyeti Türk milliyetçileri değerlendirecektir" dedi.