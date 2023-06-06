Özdağ'dan yerel seçim öncesi olay iddia: ''Dosya hazırlanıyor''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yerel seçimler öncesi bazı belediyelere baskı kurulacağını belirterek, ''Ankara ve İstanbul’u almayı hedefleyecekler. Bunun için Ankara ve İstanbul’da seçim öncesinde başka baskı yöntemlerini görebiliriz. Belirli belediyelere karşı dosyaların hazırlandığını biliyorum'' dedi.

Sözcü Televizyonu'nda yayınlanan Nokta Atışı programında İpek Özbey’in sorularını yanıtlayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimler öncesi bazı belediyelere karşı dosya hazırlandığını ifade eden Özdağ, "Ankara ve İstanbul’u almayı hedefleyecekler. Bunun için Ankara ve İstanbul’da seçim öncesinde başka baskı yöntemlerini görebiliriz" dedi.

İktidarın bazı belediyeleri almak için dosya hazırladığını öne süren Özdağ, şöyle konuştu:

"Yaşlanmış ve yorulmuş bir iktidar var. Bu yerel seçimi kazanıp ondan sonra yüzde 30'larla tekrar iktidarını muhafaza edecek bir sürece dönebilmek için baskı sistematiğini devam ettirmek zorunda. Ankara ve İstanbul'u almayı hedefleyecekler. Bunun için Ankara ve İstanbul'da seçim öncesinde başka baskı yöntemlerini görebiliriz.

"DOSYALAR HAZIRLANDIĞINI BİLİYORUM"

Belirli belediyelere karşı dosyaların hazırlandığını biliyorum. Belediye isimlerini biliyorum ama vermiyorum. Çok kısa süre kaldığı için operasyonun yapılması durumunda ortaya olumsuz sonuçlar, tepki çıkartacağı için yapılmadı operasyonlar. Onların önümüzdeki süreçte devreye sokulacağından eminim. Çünkü çok kapsamlı dosyalar. Göreceğiz, tüm bunları yaşayacak Türkiye."