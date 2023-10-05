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Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler
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CHP’de genel başkanlık yarışına giren Özgür Özel partinin, “biz açıkladık siz uyacaksınız” anlayışı ile yönetilmesinin sosyal demokrasi ile bağdaşmadığını belirtirken, "değişim mutfak videosuyla açıklanmaz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel nefesini iktidarın ensesinde hissettirecek bir siyaset yerine, iktidarın muhalefete muhalefetinin mahcubiyetini yaşayan bir anlayışı kabul etmediklerini söyledi. Özel, 5 Ekim’de önce CHP’yi sonra da Türkiye’yi yönetmeyi hedeflediklerini söyledi.

İstanbul’da gazetecilerle bir araya gelen CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, alınamayan yüzde 75 oyu hedefleyen bir yönetim anlayışı içerisinde olacaklarını söyledi. “Tüm örgüt hazır olsa da olmasa da uyum sağlayacak” anlayışının sosyal demokrat anlayışla bağdaşmadığını belirten Özel, “Uçakta türbülans olduğunda panik anons yapılmazsa oluyor. Değişimi mutfak videosundan öğrenen örgütün kendi varoluşuyla çeliştiğini düşünüyoruz” dedi.

Etiketler özgür özel chp kemal kılıçdaroğlu
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