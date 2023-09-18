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Özgür Özel'in MYK kararına CHP'den cevap gecikmedi

Özgür Özel'in MYK kararına CHP'den cevap gecikmedi
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CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Özgür Özel'in MYK toplantılarına katılmama kararına ilişkin, "Özel'in kendi tercihidir" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlık ettiği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına dair basın açıklamasında bulundu. Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Öztrak, bir gazetecinin il kongrelerinde yaşanan kavga görüntülerini sorması üzerine, "Diğer partilerde de olduğu gibi bizim kongrelerimizde de bazen istenmeyen manzaralarla, durumlarla karşılaşılabiliyor. Genel Başkanımızın talimatıyla arkadaşlarımızı görevlendirdik. İnceleme sonuçlarına göre de hareket edeceğiz” diye konuştu.

Karaman kongresinde CHP Grup Başkanı Özgür özel ile aralarında geçen MYK tartışmasına ilişkin soruya ise Öztrak, “Söylenmesi gerekenler Karaman’da söylendi” yanıtını verdi.

Ayrıca Öztrak, Özgür Özel'in MYK toplantılarına katılmama kararını da değerlendirerek, “Özel’in kendi tercihidir" ifadelerini kullandı.

Etiketler chp myk karar özgür özel
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