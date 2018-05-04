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  4. 04 Mayıs 2018 19:13

Perinçek'ten Bahçeli'ye: ''Hangi kümeste saklanıyordu''

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine çok sert sözler söyledi.

Perinçek'ten Bahçeli'ye: ''Hangi kümeste saklanıyordu''
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanı adayları için 100.000 imza veren seçmenlerin FETÖ taramasından geçirilmesini öneren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sert tepki gösterdi.
 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i işaret ederek "Adalet ve İçişleri bakanları, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?" diye sordu. Bahçeli, üstü kapalı bir şekilde cumhurbaşkanı adaylığı için imza veren seçmenlerin de örgütle iltisaklı olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Vatan Partisi Genel Başknaı Doğu Perinçek de Bahçeli'nin bu talebine sert tepki gösterdi.

'MİLLET BAHÇELİ'Yİ FİŞLEMİŞTİR'

Aydınlık’ın aktardığına göre bir ziyaret için Çin’de bulunan Perinçek, şunları söyledi:

“Bahçeli milleti fişleyemez, millet Bahçeli’yi fişlemiştir. 15 Temmuz gecesi Bahçeli hangi kümeste saklanıyordu önce onu açıklasın.”

bahçeli , 15 temmuz , doğu perinçek
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