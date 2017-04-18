Referandumda çuvallayan Adil Gür sessizliğini bozdu

Araştırma kuruluşu AG'nin sahibi Adil Gür, %60.8 Evet çıkacağı yönündeki tahmininin tutmamasına ilişkin "Kararsızları her zaman orantısal olarak dağıtırız. Bu defa kararsızların orantısal olarak dağıtılması, hataya yol açmış olabilir" dedi.

"KARARSIZLARIN ORANTISAL OLARAK DAĞITILMASI HATAYA YOL AÇMIŞ OLABİLİR"

RS FM'de Yavuz Oğhan'ın Bidebunudinle programına konuk olan A&G Araştırma'nın Genel Müdürü Adil Gür, anayasa değişikliği referandum sonucunu değerlendirdi.

Sputnik'in haberine göre referandumda yüzde 60.8 oranında 'Evet' çıkacağını ifade eden Gür, tahmininin tutmaması üzerine şunları söyledi:

"Kararsızları her zaman orantısal olarak dağıtırız. Bu defa kararsızların orantısal olarak dağıtılması, hataya yol açmış olabilir. Her seçimde de böyle yaparız. Seçmen aidiyeti referandumda geçerli değil demek ki."

Adil Gür'ün referandum anket sonuçları

'BU KEZ CHP'LİLER KIZIYOR'

2010 referandumunda da yanıldığını belirten Gür, şöyle devam etti: "Bu kez de CHP'liler kızıyor. Ancak benim AK Parti döneminde çok iş aldığımı söyleyenler bunu ispat etmek durumunda."

"İtibar kaybettiğini" kabul eden Gür, sonraki seçimlerde bunu telafi etmeye çalışacaklarını belirtti.

Anketçiler referandumda sınıfta kaldı