Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı
Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun, koronavirüse yakalandığı duyuruldu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, corona virüse yakalandı.
Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, Covid-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Açıklamada, Karamollaoğlu'nun evinde dinlenerek karantina sürecini geçireceği ifade edildi.
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