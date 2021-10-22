Saadet Partisi’nden Squid Game videosu: ''Game Over''

Saadet Partisi, Merkez Bankası’nın doları 9.50’ye çıkaran faiz kararını Squid Game dizisinden bir video ile eleştirdi. Videoda ekonomi yönetiminde tasfiye edilen isimler de yer alıyor.

Saadet Partisi, hükümetin icraatlarını sosyal medyadan eleştirdiği videolara bir yenisi ekledi. Netflix’in izlenme rekorları kıran dizisi Squid Game’den ilham alan yeni videoda, Merkez Bankası’nın aldığı faiz kararı ve sonrasında doların kırdığı tarihi rekor eleştiriliyor.

Sguid Game’den bir sahneyle açılan videoda görevden alınan Merkez Bankası başkanları Murat Çetinkaya, Murat Uysal, Naci Ağbal ve yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu ile AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı ve görevinden istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın çok konuşulan açıklamalarıyla ardından döviz kurundaki artışları yer aldı.

Videonun sonunda ise doların son geldiği 9.49 kuru ve ‘Game Over’ yazısı yer aldı.