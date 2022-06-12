  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Saadet Partisi'nin ''Hüngür Hüngür Show'' videosu olay oldu

Saadet Partisi'nin ''Hüngür Hüngür Show'' videosu olay oldu

Saadet Partisi'nin iktidarı eleştirdiği ''Hüngür Hüngür Show'' videosu sosyal medyada gündem oldu.

Son dönemde siyasetin yeniden mizaha konu edilmesine gönderme yapılan videoda asıl şakanın; iktidarın ekonomiyle ile ilgili açıklamaları olduğu gösterildi.

Saadet Partisi, iktidar yetkililerinin söyledikleri karşısında vatandaşın yaşadıklarını "Güldür güldür izlerken hüngür hüngür yaşıyoruz" diyerek özetledi.

Saadet Partisi’nin paylaştığı videoda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ekonomiye dair açıklamaları, kahkaha efektleriyle birlikte verildi.

Etiketler hüngür hüngür show saadet partisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yunanistan ateşle oynuyor: 23 adadan 22'si silahlandırıldı
Kadınlar harekete geçti: Erdoğan hakkında suç duyurusu
Meteoroloji uyardı: 34 ilde ''sarı'' alarm!
25 katlı apartmanda can pazarı: 1 ölü, 14 yaralı
Güne acı haberle uyandık: Şehit ve yaralılar var!