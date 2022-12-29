Savcılık İmamoğlu kararına itiraz etti!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ''YSK üyelerine hakaret ettiği'' iddiasıyla yargılandığı ve hapis ile siyasi yasak uygulaması aldığı karara savcılıktan itiraz geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 14 Aralık tarihinde karar çıktı. 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda Ekrem İmamoğlu “kamu görevlilerine karşı hakaret suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Karar sonrasında Cumhuriyet savcısı Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunulmak üzere İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, mahkemenin verdiği kararın usul ve esas yönünden Kanuna aykırı olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Savcısı tarafından sunulan dilekçede, 14 Aralık 2022 tarihli gerekçeli kararın hüküm kısmının ikinci paragrafında 'Sanığın eylemini basın önünde alenen işlediği anlaşıldığından' ibaresinde 125/4. maddeye göre artırım yapılması gerekirken sehven 125/6. maddenin yazılarak yazım hatası yapıldığı belirtilerek, "Sanık hakkında 1/6 oranında artırım yapılarak 1 yıl 9 ay hapis cezasına hükmolunduğu, üçüncü paragrafta is ise sanığın eylemini kamu görevlilerine karşı işlediği gerekçesiyle 1/2 oranında artırım yapılarak 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmolunduğu ancak; sonuç ceza olarak 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezasına karar verilmesi gerekirken hesaplama hatası sonucu sanığa 5 gün fazla hapis cezası tayinine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır" denildi.

Savcı, kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğunu belirtilerek, düzeltilerek onanması talep etti.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren 53. madde uygulandı. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.