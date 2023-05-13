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Seçime 1 kala son anket... ''İlk turda biter'' çıktı!

Seçime 1 kala son anket... ''İlk turda biter'' çıktı!
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Kritik 14 Mayıs seçimlerine artık sadece 1 gün kaldı. Kamuoyu araştırmalarının seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi. Memleket Partisi lideri İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Türkiye Raporu'nun yayınladığı son seçim anketine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi yarınki ilk turda bitiyor...

Türkiye Raporu'nun yaptığı anketin sonucunu, şirketin sahibi Can Selçuki Twitter’dan paylaştı.

Buna göre Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin çekilmesinden sonra güncellenen anket şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,5
Tayyip Erdoğan yüzde 45,6
Sinan Oğan 3,9

Kritik 14 Mayıs seçimlerine artık sadece 1 gün kaldı. Kamuoyu araştırmalarının seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi. Memleket Partisi lideri İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Türkiye Raporu'nun yayınladığı son seçim anketine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi yarınki ilk turda bitiyor...

DİĞER SEÇİM ANKET SONUÇLARI

KONDA Araştırma’nın 6-7 Mayıs’ta yaptığı ankete göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,3, cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 43,7 oy alıyor.

Yöneylem Sosyal Araştırma Şirketi, seçimler öncesi son anketi açıkladı. Buna göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 49,5’le ilk turda kazanmaya çok yakın.


MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 49,1’le ilk turda kazanmanın eşiğinde.

 

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