Sedat Peker’in iddialarının araştırılması için verilen önerge reddedildi

HDP'nin Sedat Peker’in videolarıyla gündeme gelen iddiaların araştırılması için verdiği önerge AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) daha önce suç örgütü kurmaktan hüküm giyen Sedat Peker’in videolarıyla gündeme gelen iddiaların araştırılması için Meclis'e verdiği önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Genel Kurul’a sunulan önerge üzerine HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu söz aldı.

Kenanoğlu, "90’lı yıllarda ve 2015 sonrasında aktif olan organize suç örgütü tarafından sosyal medyada ortaya atılan iddialar var. Bu iddialarda bazı eski kamu görevlileri, kamuoyunda bilinen bazı şahısların bu suçlara karıştığı iddiaları var. Cinayet, kişi kaçırma, rüşvet gibi. HDP olarak bu iddiaların araştırılmasını istiyoruz" dedi.

90’lı yıllarda Kürt iş insanlarının öldürülmesi, Musa Anter cinayetinden Savaş Buldan cinayetine, birçok operasyonun açığa çıkması açısından bu araştırmanın önemli olduğunu söyleyen Kenanoğlu, şöyle devam etti:

"AK Parti iktidarındaki Roboski Katliamı’nın, Sur’daki, Nusaybin’deki vahşetin, Ankara Gar katliamının sorumlularının araştırılması açısından önemli. Gazi katliamının, Sivas katliamının ve bugünkü siyasilerle nasıl bir ilişkisinin olduğunun açığa çıkması açısından önemli. AK Parti iktidarında karakolda, sokakta, cezaevinde, helikopterde yapılan işkencelerin soruşturmak için bu komisyon önemli. Kemal Kurkut’un, Berkin Elvan’ın ve daha nicelerinin katillerinin açığa çıkarılması için gereklidir. Hrant Dink’in katledilmesinden sorumlu olan Erhan Tuncel’i suç örgütü elebaşına kimin emanet ettiğini araştırmak açısından önemlidir. Suç örgütü liderinin Cumhur İttifakı ile mitingler yapmasını kimin istediğini ve yol verdiğini araştırmak için önemlidir bu komisyon. Suç örgütü elebaşısının, İçişleri Bakanı için neden ‘dönüş biletim’ demesinin araştırılması için önemlidir.”

İYİ PARTİ: ERDOĞAN PROVAKOSYANLARIN ÖNÜNÜ AÇTI

HDP’nin önergesi üzerine konuşan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Erdoğan’ın grup konuşmasında Rize'de provokasyon girişimiyle karşılaşan Meral Akşener'e yönelik "Bu daha bir, daha neler olacak neler. Daha dur bakalım, bunlar iyi günler" sözlerini hatırlattı.

Çıray, Erdoğan'ın provokasyonların ve manipülasyonların önünü açtığını söyledi. Çıray, Erdoğan’ın bu sözlerle anayasayı yeniden çiğnediğini dile getirdi.

CHP: MAFYA İLE YÜRÜDÜĞÜNÜZ İÇİN OLDU

Önerge üzerine söz alan CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek de yurttaşların temiz siyaset, temiz devlet ve temiz bir toplum görmek istediğini söyledi. Erkek, şöyle devam etti:

“Toplum güçlü bir Meclis görmek istiyor. Ama geldiğimiz noktada görevini yapamayan, vesayet altında bir Meclis ile karşı karşıyayız. Meclis'in en temel görevi yürütmeyi denetlemektir, sorgulamaktır, araştırmaktır. Toplum anca bu şekilde güven duyar sisteme. Suç oranları artıyor. Memleketimiz uyuşturucu ticaretinin merkezi haline gelmiştir. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor. Mafya liderleri il il gezip sizin döneminizde mitingler yaptılar. Siyasi parti genel başkanlarını ölümle tehdit ettiler. Siyasi destek olmadan suç liderleri bunu gerçekleştirebilirler mi? Bu tablonun sorumlusu kim? Niçin oldu bunlar? Siz mafya ile yürüdüğünüz için oldu. Lütfen mafya koalisyonuna son verin.”

HDP’nin önergesi, AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi.