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Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e olay tepki

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CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun tepkisiyle karşılaştı. Selvi Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle tokalaşan Özgür Özel'e, ''Özgür Bey bağırmanız hoş değil.'' dediği duyuldu.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Selvi Kılıçdaroğlu, konuşmasını bitirdikten sonra tokalaşmak için yanına gelen Özgür Özel'e, "Özgür bey bağırmanız hoş değil'' diyerek tepki gösterdi.

 KURULTAYA SELVİ KILIÇDAROĞLU'NUN TEPKİSİ DAMGA VURDU
CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel genel başkanlık için yarıştı. Genel Başkanlık seçimlerinin 2. tur sonuçları saat 02:45 itibariyle açıklandı ve CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel olurken, Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi.

İlginç anlara sahne olan kurultaya Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun tepkisi damga vurdu.

"ÖZGÜR BEY BAĞIRMANIZ HOŞ DEĞİL"
Konuşmasını bitirip kürsüden inen Özgür Özel, yerine oturmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. Selvi Kılıçdaroğlu, Özel'in elini sıkıp, "Özgür Bey bağırmanız hoş değil" diye tepki gösterdi. Kameralara yansıyan olayda Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu'na cevap vermeden yerine oturdu.

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Etiketler selvi kılıçdaroğlu kemal kılıçdaroğlu özgür özel kurultay
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