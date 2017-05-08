Semih Yalçın'dan ''hayır'' iddialarına yanıt

MHP'li Semih Yalçın'dan referandum tartışmalarına son verecek bir açıklama geldi. Bugün MHP tabanının referandumda çoğunlukla 'hayır' cephesinde yer aldığını iddia edenler, ileride bunun tersini söylemeye mecbur olacaklardır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "kendini Türkiye'nin en büyük gazetesi sanan bir boyalı magazin mevkutesinin, Ekim 2016'dan bu yana işi gücü bırakıp MHP aleyhtarlığına soyunduğunu, partiye üstü kapalı savaş açtığını" belirtti. "Çeşitli görüşlerden, kaypak, güven vermeyen ve satılık bazı kalemlerin, bu mevkutede yuvalandığını" savunan Yalçın, "Referandumu genel seçim yerine koyup değerlendirerek MHP’nin kaybettiğini öne sürenler, hem akılsız hem de meczup ve illetlidir. Gazetecilik kisvesi içinde MHP’ye yönelen saldırılar hedefini bulursa, bu sadece hayırcılar korosunun ekmeğine yağ sürmeyecek, aynı zamanda dolaylı yoldan FETÖ’nün yeniden palazlanmasına, kripto FETÖ’cülerin saklandıkları yerlerde muhafazasına hizmet edecektir." ifadesini kullandı. MHP değersizleştirilip, etkisizleştirilmeden FETÖ’ye yönelik operasyonların ısrarla, canla başla takibini durdurmanın, terörle mücadelenin hızını kesmenin mümkün olmayacağını vurgulayan Yalçın, partisinin ne zaman sistem tıkansa, devlet zorda, darda kalsa imdada yetiştiğine değindi. Yalçın, geçmişte partisinin attığı adımları eleştirenlerin, bugün MHP'yi haklı bulduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bugün süslü cümleler ve papağanvari tekrarlarla halkı yanıltarak 'MHP’nin AKP’ye stepne olduğu' algısını oluşturmaya gayret edenler, gelecekte aksini savunmak zorunda kalacaklardır. Bugün MHP tabanının referandumda çoğunlukla 'hayır' cephesinde yer aldığını iddia edenler, ileride bunun tersini söylemeye mecbur olacaklardır. Oy ve seçim analizleri yapma bahanesiyle, sistematik şekilde MHP’yi hedef alan satılık kalemler inkar etseler de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 11 Ekim 2016’da başlattığı süreç, 16 Nisan’da başarıyla tamamlamıştır. Referandumda hedef, 'evet' oylarının 'hayır' oylarından fazla çıkmasıdır. Halkın yüzde 51,4'ü anayasa değişikliğine 'evet' demiş ve sadet hasıl olmuştur. MHP’nin ülke menfaati adına uyguladığı politika başarıya ulaşmıştır. Halk oylaması bir genel seçim değildir."

'MHP'DE OPERASYONA İZİN VERMEYİZ'

"Referandum oylarını siyasi partilere taksim ederek sonuç bulmaya çalışmak, şapkadan tavşan yerine kartal çıkarmaktan farksızdır." ifadesini kullanan Yalçın, MHP'nin veya AK Parti'nin oylarını referandum sandığından çıkarıp, tek tek rengini tespit etmenin mümkün olmadığına dikkati çekti. Subjektif çıkarımların, hem MHP’nin başarısını gölgelemek hem referandumdan "evet" çıkmasının intikamını almak hem de "hayırcı" bloku konsolide etmek için olduğunu vurgulayan Yalçın, MHP'ye yönelik operasyonel hareketlerin sonuçsuz kalacağının altını çizdi. Semih Yalçın, "MHP, boyalı mevkutenin ve onun iş birlikçilerinin mesajını almış, ne yapmak istediğini görmüştür. Bundan böyle söz konusu mevkuteye takındığı tavra göre muamele edilecek, partimizin kurumsal kimliğinin sarsılmasına, MHP tabanı üzerinde operasyon yapılmasına asla izin verilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.