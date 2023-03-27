için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Şentop'tan Fransa'ya tepki: PKK'nın Suriye uzantıları ile açıkça...

Şentop'tan Fransa'ya tepki: PKK'nın Suriye uzantıları ile açıkça...

Şentop'tan Fransa'ya tepki: PKK'nın Suriye uzantıları ile açıkça...
Güncelleme:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Senatosu'nda terör örgütü üyelerinin ağırlanıp onur madalyası verilmesinin; vahim ancak şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Başkan Şentop Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden bölücü terör örgütü mensuplarının, Fransa Senatosu'nda ağırlanmaları çok vahim olmakla beraber şaşırtıcı değildir. Fransa'nın, daha önce başta DAEŞ olmak üzere, işine geldiği zaman terör örgütleriyle açık veya üstü örtülü bir şekilde ilişki kurmasına şahit olmuştuk. Meclis Başkanı olarak ifade etmeliyim ki; bir ülkenin parlamentosunun, terör örgütü mensuplarına ev sahipliği yapması, o kurumun itibarını zayıflatır. PKK'nın Suriye uzantıları ile açıkça saf tuttuklarını tüm dünyaya bir parlamenteri eliyle gösteren Fransa'dan, hukuka, insanlığa ve modern güvenilir bir devlet olmanın gereklerine uygun hareket etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler pkk pyd fransa tepki
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ohh! Kadınlar vurdukça içimizin yağları eridi
Altın hızlı geri çekildi, Dolar ve Euro da kritik sınırda
Zombi mantarı İstanbul'un ormanlarında ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Cumhurbaşkanlığı adaylığı imzaları pazara mı düştü ? 200 TL'lik şok iddia
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Boğaz sefası! Paylaşımlarına beğeni yağdı
IMDb puanlarına göre Netflix Türkiye'nin en iyi dizileri
Merkez Bankası'ndan dolar satışı için yeni karar
Depremde 36 kişinin can verdiği apartmanla ilgili şoke eden rapor ortaya çıktı
Cezaevinden çıktı; iftar sofrasında dehşet saçtı!