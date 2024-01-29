Son Ankara anketinde Mansur Yavaş, Turgut Altınok'a fark attı

Yerel seçimlerin en kritik illerinin başında gelen Ankara'da yapılan son seçim anketi sonuçları açıklandı. PanoramaAraştırma'nın Ankara'nın tüm ilçelerinde gerçekleştirdiği Ankara anketinde kazanan belli oldu.

Kamuoyu araştırma şirketleri, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi seçmenin nabzını yoklamaya devam ediyor.

PANORAMATR Araştırma şirketi tarafından Ankara'da yaşayan seçmenler arasında yapılan "Yerel seçimleri Ankara'da kim kazanır" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan Mansur Yavaş ve Turgut Altınok arasındaki puan farkı ise dikkat çekti.

Anketin sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 69,2'si mevcut Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı desteklediklerini ifade etti. Yavaş'ın en yakın rakibi ise yüzde 20,6 ile Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok oldu.

PANORMATR'nin araştırmasının sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

Mansur Yavaş: Yüzde 69,2

Turgut Altınok: Yüzde 20,6

Fikrim yok: Yüzde 10,1

Diğer: Yüzde 0,1