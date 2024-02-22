Son İstanbul anketi: Fark 1 puanın altında

Yerel seçimlerde şüphesiz en büyük yarışın süreceği İstanbul için son seçim anketi sonuçları açıklandı. SONAR'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi anketini Hakan Bayrakçı canlı yayında açıkladı.

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürerken, SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı, CNN Türk ekranlarındaki Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için son anket sonuçlarını açıkladı.

Hakan Bayrakçı'nın açıkladığı son anket sonuçlarına göre İstanbul'da son durum şöyle:

Ekrem İmamoğlu 41,9

Murat Kurum 41,3,

DEM Parti 4,8,

İYİ Parti, 4,

Yeniden Refah Partisi 2,5

Hakan Bayrakçı: ''Kaybeden hesabını sorar''

Canlı yayında anket sonuçlarını yorumlayan Bayrakçı şu ifadeleri kullandı:

"Son seçim anketi DEM ve CHP'nin bu seçimdeki stratejisi çok iyi planlanmış. Bundan önceki seçimlerde açıklama yapıyorlardı. Son 2, 3 anketi ortalayarak sonuçları söyleyeceğim. 0.6, 0.5'leri yazmayacağım. Bu anketlerde 1,8 kadar bir hata payı oluyor onu belirterek söylüyorum. İmamoğlu son durumda 41.9 gibi. Fark 1'in altında. Bundan eminim. Başa baş bir durum var. Murat Kurum 41.3. Üçüncü olarak ise DEM geliyor. İYİ Parti de 4 civarı çıkıyor. Yani 4 buçuk olur, 3.9 olur ama bu seviyelerde. Ondan sonra da Yeniden Refah geliyor. Aşağı yukarı 5.5 buçuk civarı da diğer partiler alır. Bu seçimi biri 1 puanla kaybedecek olursa, örneğin İmamoğlu dönüp DEM'in aldığı ve İYİ Parti'nin aldığı puanların hesabını soracak."