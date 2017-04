Son referandum sonuçları

2017 REFERANDUM SONUÇLARI - CANLI TAKİP

Türkiye genelinde sandıkların yüzde 97'si açıldı. Sayılan oy sayısı 47,3 milyona ulaşırken, Resmi olmayan sonuçlara göre EVET ile HAYIR arasındaki fark son düzlükte iyice azaldı.

İşte canlı referandum sonuçları:



EVET YÜZDE 51,2

HAYIR YÜZDE 48,8

İLLERE GÖRE REFERANDUM SONUÇLARI - CANLI

Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul'da yüzde 51 ile, Ankara'da yüzde 50 "HAYIR" öne geçti. Bursa'da yüzde 54 "EVET" oyları önde. İzmir'de yüzde 68, Diyarbakır'da ise yüzde 67 ile "HAYIR" oyu önde götürüyor.





TÜM SANDIKLAR KAPANDI

Türkiye 16 Nisan referandumu için bugün sandık başında buluştu. Oy verme işlemleri Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te 07.00-16.00, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Referanduma saat 07:00’de başlayan doğu illerindeki oy verme işlemi saat 16.00, Batı illerde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.



Oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından sandık başkanları tarafından oylar sayılmaya başlandı.

YAYIN YASAĞI KALDIRILDI

YSK'dan yapılan açıklamaya göre seçim yasakları saat 18:00 itabariyle kaldırıldı.

YSK, daha önceki seçimlerde olduğu gibi sonuçları erken açıkladı.

