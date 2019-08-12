Suriye'yi Türkiye'ye getirdiler !

Türkiye’de 4 milyonu Suriyeli olmak üzere göçmen sayısı toplamda 5 milyonu bulurken, ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte vatandaşlar mülteciler konusunda ciddi tepkiler göstermeye başladı. Suriyeli mültecilerin bayram nedeniyle ülkelerine giderek tekrar geri dönmeleri kamuoyunda tartışmaları beraberinde getirirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “Türkiye 5 milyon göçmeni kaldırabilecek bir ülke değil. AK Parti hükümeti Türkiye’yi resmen Suriye bataklığına batırdı. Yetmedi Suriye’yi buraya getirerek, Türk halkını o bataklığın içerisine sokmaya çalışıyor” değerlendirmesini yaptı.

Suriyeli mültecilerin bayram dolayısıyla ülkelerine gitmesi ve ardından Türkiye’ye geri dönmeleri kamuoyunda çeşitli tartışmalara neden oluyor. Sayıları 4 milyona dayanan Suriyeli mülteciler beraberinde pek çok soruna da neden olurken, CHP’li Toprak, AK Parti’nin Suriye politikası ve mülteci sorununu Cumhuriyet’e değerlendirdi. Toprak, “Türk halkı, ‘Suriye’de yaşamsal bir tehlike varsa bayramda oraya nasıl gidiliyor, bayramlaşılabiliyor ve neden dönüp Türkiye’ye geliniyor?’ diye soruyor. Türk halkı Türkiye’yi gelişmiş 20 dünya ülkeden biri haline getirdi. Suriye’deki birinin kalkıp Türk vatandaşının emeğine ortak olmasını doğru bulmuyorum” dedi.

Türkiye’de işsiz sayısının 8 milyon olduğuna dikkat çeken Toprak, “Türkiye 5 milyon göçmeni kaldırabilecek bir ülke değil. AK Parti hükümeti Türkiye’yi resmen Suriye bataklığına batırdı. Yetmedi Suriye’yi buraya getirerek, Türk halkını o bataklığın içerisine sokmaya çalışıyor. Türk halkı artık nefes alamaz hale geldi. Hırsızlık arttı, fuhuş arttı, çocuk evlilikleri arttı. Türkiye’nin DNA’sını bozdular” değerlendirmesini yaptı. Türkiye’nin dış politika ve askeri alanda ABD ile Rusya arasında sıkışmış durumda olduğunu kaydeden Toprak, “Türkiye ABD ile Rusya arasında preslenmiş durumda. Türkiye bundan kurtulmadığı sürece ne Suriye sorununu çözer, ne de dış politika sorunu çözer. Askeri seçenek masada olmalı. Ama Türkiye diplomasi seçeneğini yeterince kullanmıyor” diye konuştu.

‘Yeni doğan 300 bin Suriyeli çocuk’

CHP’li Toprak, Suriyeliler’in geri gönderilmesi konusunda hükümetin bazı girişimleri olduğuna değinerek, “Bunlar mülteci değil, sığınmacı. Suriyeliler Türkiye’nin her tarafına yayıldılar. Türkiye’de doğmuş 300 bin tane Suriyeli çocuk var” diye konuştu. İktidarın 8 yıl sonra kontrolsüz göçü denetim altına alarak kayıtları merkezlerde toplamaya yönelmesinde İstanbul’un kaybedilmesinin etkisi olduğuna işaret eden Toprak, “Türkiye’nin taraf olduğu, imzaladığı uluslararası sözleşmeler, BM kararları milyonlarca Suriyeli’nin geri gönderilmesi önündeki en büyük hukuki engel durumunda. İktidar yanlış Suriye ve mülteci politikasının ağırlığı altında ezilmeye başladı” dedi. CHP’li Toprak, Suriyeli sığınmacılar kadar önemli bir diğer sorununun da Irak, Afganistan, İran, Orta Asya Cumhuriyetleri ile Kuzey ve Orta Afrika ülkelerinden hızla artan göçmen akını olduğunu kaydetti. Toprak, “Suriyeliler’in büyük bölümü kayıtlı olmasına karşın bu göçmenlerin yüzde 90’ından fazlası kayıt dışıdır ve sayıların 1 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Suriye dışından gelen mülteciler açısından sınır dışı edilme riski daha yüksek olduğu için bu kişiler kayıt olmaktan kaçınıyorlar” diye konuştu.