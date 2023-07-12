TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Can Atalay açıklaması

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın halen tutuklu bulunmasına dair konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, üstü kapalı biçimde tahliye kararı verilmesi gerektiğine işaret ederek, “Meclis’in tavrı ortadadır” dedi.

Meclis Başkanı, TİP Milletvekili Atalay'ın tutukluluğuna dair "Partilerin ortak eğilimiyle komisyona seçilmesi Meclis’in hangi kanaat içerisinde olduğunu gösteriyor" dedi.

CNN Türk’te yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun benzer örnekleri hatırlatarak kendisini "Arşive baksın" diyerek eleştirmesine dair konuşan Kurtulmuş, "Bu konuyla ilgili kim, ne söylemiş, geçmiş dönemlerde buna benzer meselelerde neler yapılmış hepsini satır satır biliyorum. Kimsenin oturduğu yerden 'Can'ın dosyasına baksın' deme hakkı yoktur. Bunu bir saygısızlık olarak telakki ederim" dedi.

'İSMİNİN OKUNMASI MECLİS'İN KANAATİNİ GÖSTERİR'

Meclis'in tavrını belli ettiğini savunan ve Can Atalay'ın isminin milletvekili olarak okunmasını örnek olarak gösteren Kurtulmuş, çalışmalarında yer alamadığı komisyon üyeliğini de bir diğer örnek olarak gösterdi ve "İsmi Meclis ilk oturumunda okunmuştur. Artı, partilerin ortak eğilimiyle, İnsan Haklarını İzleme Komisyonu'na 'bağımsız' bir milletvekili olarak, yani grubu bulunmayan partilerden bir milletvekili olarak Can Atalay seçilmiştir. Orada iktidar partilerinin de muhalefet partilerinin de ortak bir yaklaşımı söz konusudur. Herhalde bu da Meclis'in hangi kanaat içerisinde olduğunu gösteren bir şeydir. Meclis’in tavrı ortadadır" ifadelerini kullandı.

‘BÜTÜN PARTİLER ORTAK EĞİLİMDE’

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mütalaası hakkında da konuşan Kurtulmuş, yargıya müdahale edemeyeceklerini söyledi. Kurtulmuş, sözlerinin devamında “İlgili dairede bu dava devam ediyor. Dava çok uzun sürebilir ama mahkeme bir ara kararla tutukluluk halinin kaldırılmasına karar verebilir. Bu kararı verecek olan TBMM değil, mahkemedir. Meclis olarak tavrın ortada olduğunu söylüyorum. Burada bütün partilerin de aşağı yukarı ortak bir eğilim içerisinde olduğunu söylüyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

Gezi Davası tutuklusu avukat Can Atalay, 14 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde TİP Hatay Milletvekili seçilmişti. Atalay, seçilmesine ve mazbatasını da almasına karşın cezaevinden serbest bırakılmış değil.

Son olarak Yargıtay tarafından tutuklu bulunduğu Gezi Davası'na ilişkin tebliğnamede de cezasının onanması talep edilmişti.