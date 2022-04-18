Yaklaşan 2023 yılı seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci yazar Orhan Uğuroğlu "Hiç endişeniz olmasın. Tek adam rejimi yıkılacak, Erdoğan aday olamayacak" dedi.

Yeniçağ gazetesi yazarı ve gazetenin Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde adaylığıyla ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

"İslam ve istismar" başlıklı yazısında Uğuroğlu, "Canım Türkiye'mizi 20 yılda bu hale getirdiler ki; cumhuriyet var gibi, demokrasi var gibi, adalet var gibi, yargı bağımsız gibi, basın özgür gibi, fikirler hür gibi, halkı tok gibi, fakiri yok gibi, iktidar AK gibi, MHP milliyetçi gibi, anayasal düzen var gibi, işsizlik yok gibi, enflasyon yok gibi, faizler düşmüş gibi, zamlar yok gibi, akaryakıt ucuzladı gibi, millet zenginleşti gibi algı operasyonları yürütülüyor…" dedi.

Uğuroğlu, yazısının "Hiçbir endişeniz olmasın; Ucube Tek Adam Rejimi yıkılacak, Recep Tayyip Erdoğan aday olamayacak, Cümbür Cemaat İttifakı ilk seçimde sandığa gömülecektir…" iddiasıyla tamamladı.

Orhan Uğuroğlu'nun YeniÇağ'daki yazısının tamamı için...