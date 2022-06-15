Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama;:Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?

2023 Haziranı'nda yapılacak seçimlere adım adım yaklaşılırken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan bir açıklama geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'nın adayı ile ilgili soruya "Hukuken seçim tarihi belirlendikten sonra altılı masa veya muhalefet olarak bizler bir araya gelip Cumhurbaşkanı adayını açıklarız" yanıtını veren Karamollaoğlu "Kusura bakmasın, seçimler tam zamanında yapılırsa Sayın Cumhurbaşkanı aday olamaz" dedi.

"ANAYASA MAHKEMESİ MÜDAHALE EDER"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, üniversiteyi bitiren gençlerin büyük kısmının iş bulamadığını, ama okurken aldığı kredinin taksitini ödeme mecburiyetinde bırakıldığını belirterek, iktidarın bu borçların tamamının karşılanmasını sağlayabileceğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Seçimler zamanında yapılacak, ben de adayım" dediğini ifade eden Karamollaoğlu, "Kusura bakmasın, seçimler tam zamanında yapılırsa Sayın Cumhurbaşkanı aday olamaz. Anayasa Mahkemesi müdahale eder. Çünkü çok açık ve net, bir kişi iki dönemden fazla aday olamaz. Olabilir ama bir şartla, Meclis karar verirse ve seçimi öne alırsa." diye konuştu.

MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KİM OLACAK? 'SEÇİM TARİHİ KESİNLEŞMEDEN...'

Karamollaoğlu, kendi Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin de "Net olarak, hukuken seçim tarihi belirlendikten sonra, altılı masa veya muhalefet olarak bizler bir araya gelip Cumhurbaşkanı adayını açıklarız. Ama henüz seçim tarihi kesinleşmeden böyle bir adayın şimdiden açıklanması ihtiyacını da duymuyoruz. Gereği de yok." görüşünü paylaştı.

"BUGÜNKÜ CUMHURBAŞKANI BİR DAHA SEÇİLEMEYECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzakereye açık olmadığını dile getiren Karamollaoğlu, milletin artık geçmişte düştüğü hataya bir daha düşmeyeceğini ve "bugünkü Cumhurbaşkanı'nın bir daha seçilemeyeceğini" savundu.

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı önlenmeden vatandaşın hayat şartlarının düzelmesinin mümkün olmadığına işaret eden Karamollaoğlu, "Sürekli '6 ay sonra düzelecek' vaadini tekrar ediyorlar. Milletin de artık buna karnı doydu diye düşünüyorum. Çünkü ekonomik değerler nereye baksak artık iç acıcı değil." değerlendirmesinde bulundu.

"KESİNLİKLE BÖYLE BİR ADIM ATTIĞI TAKDİRDE ADAYLIĞI İPTAL EDİLİR"

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Karamollaoğlu, bir gazetecinin "Anayasa Mahkemesinin, '3. kez aday olamaz' maddesini işleme koyabileceğine inanıyor musunuz?" sorusuna, "Kesinlikle böyle bir adım attığı taktirde adaylığı iptal edilir. Anayasa Mahkemesinin de Yüksek Seçim Kurulunun da buna rıza göstermesi mümkün değil. Açık bir hüküm çünkü." karşılığını verdi.