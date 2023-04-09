TİP’in seçim şarkısı Sezen Aksu’dan
Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) seçim şarkısını ünlü sanatçı Sezen Aksu seslendirdi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP), 14 Mayıs’ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi aday tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda partinin seçim şarkısı da duyuruldu.
Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) seçim şarkısını ünlü sanatçı Sezen Aksu seslendirdi.
TİP klibi şu ifadelerle paylaştı:
“‘Atın ölümü arpadan, hadi gelin arkadan Yarı yolda bırakan taş olsun!’ Seçim şarkımız Sezen Aksu’nun güzel sesinden!”
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