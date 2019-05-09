TRT'den skandal ''Her şey çok güzel olacak'' kararı !

TRT, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını iptal ederek İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına tepki göstererek, İmamoğlu'na destek mesajı paylaşan şarkıcı Sibel Tüzün'ün programını iptal etti.

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyadan destek veren sanatçıları hedef alan skandal bir paylaşım yaptı.

Safi, İmamoğlu'na destek veren sanatçıların isimlerinin yer aldığı bir listeyi "Kayıt" notuyla paylaştı.

TRT, programını iptal etti

İmamoğlu'na destek veren ve Safi'nin fişleme listesinde bulunan şarkıcı Sibel Tüzün'ün TRT’deki programı iptal edildi. Tüzün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni şarkımız #olaylaragel radyopr turu kapsamında gerçekleştireceğimiz 14 Mayıs tarihli TRTFm programı yetkili makamlar tarafından geçtiğimiz gün yaptığım @ekrem_imamoglu konulu twitter paylaşımlarım dolayısıyla iptal edilmiş, bugün tarafıma bildirilmiştir. #herşeyçokgüzelolacak” ifadelerini kullandı.