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Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı ertelendi

Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı ertelendi
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Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi.

Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO üyeliğinin onaylanmasına ilişkin üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi.

Bir sonraki toplantının şubat ayında Brüksel'de yapılması planlanıyordu.
Daha önce Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Türkiye ile görüşmeye ortam sakinleştikten sonra devam etmek en iyisi. Finlandiya'nın NATO sürecinde İsveç olmadan ilerlemesi olmaz" açıklamasını yapmıştı.

Etiketler toplantı türkiye isveç
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