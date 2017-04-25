Türkiye'yi kızdıran kararı HDP'liler kabul etmiş...

AKPM'de Türkiye'nin yeniden denetim sürecine alınmasının kabul edildiği tasarı, 45'e karşı 113 oyla kabul edildi. Oylamada, 12 üye de çekimser oy verdi. AKPM Türk heyetinde bulunan AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri ret oyu verirken, HDPli Ertuğrul Kürkçü ve Filiz Kerestecioğlu Demir kabul oyu kullandı. Akşam saatlerinde açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'AKPM kararı, Türkiye düşmanı çevrelerin siyasi operasyonudur. Hakikatle ve hakkaniyetle ilgisi olmayan bu maksatlı kararı kınıyoruz.' dedi. Kararla ilgili HDP'den de açıklama geldi.

Strazburg'da devam eden AKPM Bahar Dönemi Genel Kurulu'nda Türkiye Raportörleri Estonyalı Marianne Mikko ve Norveçli Ingebjorg Godskesen tarafından hazırlanan rapor ve rapora ilişkin karar tasarısı ele alındı. Türkiye'nin yeniden denetim sürecine alınmasının kabul edildiği tasarı, 45'e karşı 113 oyla kabul edildi. Oylamada, 12 üye de çekimser oy verdi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye'nin yeniden denetim sürecine alınması kararına iki HDP'li üye Ertuğrul Kürkçü ve Filiz Kerestecioğlu katıldı. CHP'li üyeler de AKP ve MHP ile birlikte izleme sürecine karşı çıktı.

Ertuğrul Kürkçü, tümü üzerinde yapılan oylamada ise CHP'li üyelerin siyasi denetime karşı çıktıklarını belirterek "Bazı önergelerde AKP'ye karşı çıkıp sonra da izleme sürecine katılmamaları bile kendi içinde çelişki. CHP'liler devlet ile millet arasında bir tercih yapmak zorunda kaldığı zaman yine devleti tercih ettiler" dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne CHP'den Deniz Baykal, Gülsün Bilgehan, Haluk Koç, İlhan Kesici katıldı.

MHP'den Zuhal Topçu katılırken AK Parti'den şu isimler yer aldı: Mehmet Kasım Gülpınar, Suat Önal, Salih Fırat, Talip Küçükcan, Erkan Kandemir, Emine Nur Günay, Serap Yaşar, Burhanettin Uysal. Raporun tamamının oylanması öncesi Türkiye karşıtı grubun verdiği değişiklik önergelerinin büyük bir bölümü kabul görürken, "Türkiye'de OHAL'in mümkün olan en kısa zamanda kaldırılması" ifadesinin "derhal kaldırılması" şeklinde değiştirilmesine ilişkin önerge reddedildi.

İBRAHİM KALIN: SİYASİ OPERASYON

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada AKPM Genel Kurulu’nda alınan Türkiye kararına tepi gösterek karara ilişkin, "AKPM kararı, Türkiye düşmanı çevrelerin siyasi operasyonudur. Hakikatle ve hakkaniyetle ilgisi olmayan bu maksatlı kararı kınıyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AKPM Genel Kurulu’nda alınan Türkiye’nin siyasi denetim sürecine dahil edilmesine ilişkin kararı kınadı. Kalın’ın açıklamaları şöyle: "AKPM kararı, Türkiye düşmanı çevrelerin siyasi operasyonudur. Hakikatle ve hakkaniyetle ilgisi olmayan bu maksatlı kararı kınıyoruz."

HDP AÇIKLAMA YAPTI

HDP'den karar sonrası yapılan açıklamada ise "AKP Hükümeti, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanındaki gerilemeler karşısında demokratik ve toplumsal muhalefetin eleştirilerine, Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin sayısız rapor ve uyarılarına rağmen hiçbir olumlu adım atmadığı için, Türkiye 25 Nisan 2017 oturumunda AKPM tarafından tam izleme sürecine geri alınmıştır. Bu bağlamda AKPM, Türkiye’nin karara bağlanan raporda yer alan hususlarda kaydedeceği ilerlemeye bağlı olarak izleme sürecinin devam edip etmeyeceğini 2018’de değerlendirecektir" denildi. Açıklamada "AKPM’nin bugünkü kararı ile Avrupa Konseyi tarihinde ilk kez bir ülke izleme sonrası diyalog sürecinden tekrar izleme sürecine geri alınmıştır. Bu durum Türkiye’de yaşanan ihlallerin vahametinin bir göstergesidir. AKPM’nin kararında; 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL ve KHK rejiminin insan hakları ihlalleri, kamu görevlileri ve bilim insanlarına yönelik tasfiyeler; Eş Genel Başkanlarımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızın tutuklanmaları; medya kuruluşlarına yönelik yasaklar ve tutuklu gazetecilerin durumu ile 16 Nisan referandumu sürecinde işlenmiş olan vahim insan hakları ve siyasi hak ihlalleri temel gerekçeler olarak yer almıştır. AKPM’deki HDP heyeti özellikle son iki dönem boyunca AKPM gündemini TBMM’ye taşıyarak uyarı ve eleştirilerini hükümet ve parlamentoyla paylaşmak ve gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olmak konusunda elinden geleni yapmıştır. Hükümet bu uyarılara kulak tıkamanın bedelini ödemektedir" denildi.