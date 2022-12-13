Ümit Özdağ'dan CHP'ye ve İYİ Parti'ye açık çağrı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ "Erdoğan dönemi sona ermiştir" deyip, CHP ile İYİ Parti'ye "Lütfen daha cesur olun" diyerek seslendi.

‘’Zafer Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Partiye bir çağrı yaptı bundan üç hafta önce ve bu çağrıyı üç hafta boyunca da tekrarladı. Bir erken seçimin yapılabilmesi için mecliste 360 oyla en az kabul eden bir yasanın geçmesi gerekiyor. Cumhur ittifakı ancak 332 oya sahip ve böyle bir erken seçim düzenlemesinin yapılması durumunda da erken seçim yapabiliyor. Hem Sayın Kılıçdaroğlu hem de Sayın Meral Akşener daha önce yapmış oldukları açıklamalarda Erdoğan mağdur olmasın diye Erdoğan’ın eksik 28 oyunu tamamlayacaklarını ve seçimlerin erkene alınmasını sağlayacaklarını, böylece de Erdoğan’ın aday olmasının önünü açacaklarını ifade etmişlerdi.’’

"Her iki lidere de teşekkür ediyorum"

‘’Biz Zafer Partisi olarak kendilerine görevlerinin anayasanın arkasından dolaşılmasına izin vermemek ve anayasayı savunmak olduğunu hatırlattık. Israrla her düzlemde tekrar tekrar dile getirdik. Şimdi her iki lidere de teşekkür ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yapmış olduğu bir açıklamayla 360’ı tamamlamayıp oy vermeyeceklerini mecliste erken seçim yasasına ifade etmiş. Meral Akşener Hanım yaptırmış olduğu açıklamalarla Lütfü Türkkan ve Turan Çömez’e 360’ı tamamlamayacaklarını İyi Parti olarak ifade etmiş. Böylece Türkiye gündeminden iki şey kalmış oldu. Bir erken seçim iki Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasanın arkasından dolaşarak tekrar Cumhurbaşkanı adayı olması. ‘’

"Lütfen daha cesur olun"

‘’Erdoğan dönemi sona ermiştir. Erdoğan bundan sonra anayasanın Yüksek Seçim Kurulunun anayasayı çiğnemesi durumunda aday olabilir. Tekrar altını çizelim Yüksek Seçim Kurulu anayasayı çiğneyerek Erdoğan’ın 3. Kez adaylığına izin verecek şekilde hukuka tecavüz ederse anayasayı çiğnemekten yargılanırlar. Şimdi Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu’ndan ricam şu. Lütfen daha cesur olun ve Yüksek Seçim Kurulu’nun anayasayı çiğneyecek hamleler yapması durumunda yargılanacaklarını net bir şekilde ifade edin.’’