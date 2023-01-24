Ümit Özdağ’dan Devlet Bahçeli paylaşımı! “Bir bildiğim vardı elbet”

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin suikasta uğrayan Sinan Ateş hakkındaki soruya verdiği yanıtı paylaşıp, “Katilin kim olduğunu hepimiz biliyoruz derken bir bildiğim vardı elbet” dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Bir gazeteci, suikasta uğrayan eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş hakkındaki soruya, “Bak işine” diyerek yanıt verip uzaklaştı. Bu sırada Bahçeli’nin bir koruması gazeteciyi fiziksel olarak ittirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan kısa bir süre önce Ateş cinayeti üzerinden Bahçeli ile yaşadığı tartışmanın ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Bahçeli’nin Sinan Ateş, sorusuna verdiği yanıtın videosunu paylaşan Özdağ, “Katilin kim olduğunu hepimiz biliyoruz derken bir bildiğim vardı elbet” dedi.

BAHÇELİ VE ÖZDAĞ ARASINDA NE YAŞANMIŞTI?

Devlet Bahçeli 10 Ocak’ta partisinin grup toplantısında Ümit Özdağ’ı hedef almıştı.

Bahçeli, Özdağ’ın Sinan Ateş hakkındaki açıklamalarını hatırlatıp, “Adına zafer denilen yenilmiş ve casusların şebekesine dönmüş marjinal bir partinin ümitsiz vakası, ‘Hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz’ açıklamasıyla Cumhuriyet savcılarının görev alanına giren bir açıklamada bulundu. Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak kuşkusuz şerefli Türk savcılarının ana görevi olduğunu buradan hatırlatmak, gereğinin yapılmasını istemek hem çağrım hem de görevimdir” ifadelerini kullanmıştı.

Ümit Özdağ da “Söz istihbarat sevislerinden açılmışken Alparslan Türkeş’in hapishaneden yazmış olduğuı elyazısı mektupla kimin ismini ajan olduğunu bütün ülkücüler gayette biliyor, hadi oradan sen de” yanıtını vermişti.